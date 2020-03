CJ Sibiu a semnat contractul de modernizare a drumului județean 106 C Sibiu – Cisnădie

Consiliul Județean Sibiu a semnat, la începutul acestei săptămâni, cu firma STRABAG SRL contractul de lucrări de proiectare și execuție pentru Modernizarea DJ 106 C Sibiu – Cisnădie, pe tronsonul cuprins între km 1+176 – km 4+350, în vederea asigurării fluidizării circulației și relocare utilități.

Valoarea contractului este de 15.211.130, 76 lei fără TVA, din care 219.800 lei fără TVA pentru servicii de proiectare, 29.900 lei fără TVA pentru servicii de asistență tehnică, 14.961.430, 76 lei fără TVA pentru lucrări de execuție. Durata derulării contractului este de 9 luni, Consiliul Județean Sibiu estimând că cel târziu la începutul lunii iunie vor demara lucrările de execuție.

„Situația traficului din zona Cartierului Arhitecților a devenit obiectivul de investiție numărul unu din programul de investiții al Consiliului Județean Sibiu în acest an, astfel că am alocat cu prioritate resurse financiare din bugetul propriu pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă zi de zi foarte mulți cetățeni. Am încredere că firma de construcții care a luat acest contract va face o lucrare de calitate, așa cum ne dovedește pe alte două drumuri județene care se află în plin proces de modernizare și mă refer la DJ 107 B Slimnic-Păuca și la DJ 142 Valea Viilor-Motiș”, a declarat președinta Daniela Cîmpean.

Tronsonul de drum ce urmează să fie modernizat va fi extins la trei benzi de circulație, iar podul peste pârâul Seviș va fi demolat, construindu-se unul nou, dimensionat pentru 4 benzi de circulație. Totodată, va fi amenajat un pasaj subteran pentru subtraversarea drumului județean de către bicicliști.