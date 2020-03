La mulţi ani, Adrian Ordean! Muzicianul propus pentru titlul de cetăţean de onoare al Sibiului

⇓ Ascultă știrea ⇓

Muzicianul din Sibiu, Adrian Ordean, a împlinit marţi, 65 de ani. Cei din Cenaclul „Lumină Lină” din Sibiu au propus primăriei, ca Adrian Ordean să fie numit cetăţean de onoare al municipiului.

Muzician celebru, născut la Sibiu

Compozitorul şi chitaristul Adrian Ordean s-a născut la 10 martie 1955, la Sibiu. A studiat vioara de la vârsta de 6 ani. La 7 ani începe să studieze în paralel şi pianul, la Liceul de Muzică din Sibiu. La 15 ani începe să studieze chitara în sistem autodidact. În 1972, cântă alături de Vocal Jazz Quartet la chitară bas. Participă la mai multe festivaluri internaţionale de jazz atât în România, cât şi în străinătate. Un an mai târziu, înfiinţează la Sibiu grupul rock Stereo, an în care apare pentru prima oară la TVR, în emisiunea ”Steaua fără nume”. În 1974, are prima apariţie discografică şi prima compoziţie, cu piesa ”Copii ai vieţii”, pe primul LP – ”Formaţii pop româneşti”, alături de mari trupe din ţară.

Omul care a înfiinţat cu Florin Grigoraş grupul Riff

Între 1975-1978 participă la multe spectacole şi turnee alături de Ricky Dandel, Victor Socaciu şi mulţi alţii. În 1979 înfiinţează, alături de Florin Grigoraş grupul Riff. Compune muzica şi versurile trupei. Apoi a cântat în formaţia Sens unic, conform adrianordean.blogspot.com.

A compus pentru Dida Drăgan

În perioada 1981 – 1988 face parte din grupul Roşu şi Negru, unde începe să compună multe piese, printre care şi celebra ”Pseudofabulă”, pe care puţini ştiu că a şi interpretat-o vocal. Are trei apariţii discografice alături de acest grup. Tot în această perioadă începe să compună pentru Dida Drăgan.”În 1981 m-a chemat Liviu Tudan la Roşu şi Negru. Abia atunci am înţeles eu ce-i aia o trupă adevărată. Eu voiam chităreală, solouri, unisoane, dar ei viraseră deja spre rock-ul comercial, inclusiv pe partea vizuală a spectacolului. (…) Primul spectacol – la sala Sporturilor din Constanţa – impresionant pentru mine cu atâtea lumini, sunet puternic, cu başi mulţi, aveam şi monitoare ca să ne auzim pe scenă. Exista ‘Alfabetul’, trupa mergea foarte bine, câte două-trei concerte pe zi… iar eu tot trăgeam de Liviu să cântăm mai dur, mai dinamic, ajungând până la urmă să compun unul dintre cele mai cunoscute cântece ale trupei, care era de fapt o piesă pop, ‘Pseudofabula'”, spune Adrian Ordean pe adrianordean.blogspot.com.

Sibianul din trupa Compact

Din 1988 până în 1996 face parte din trupa Compact (în formula Leo Iorga – vocal, Adi Ordean – chitară, Emil Laghia – chitară, Teo Peter – bass, Aurel ”Leluţ” Vasilescu – tobe, Vlady Cnejevici – clape), cu care lansează hit după hit. Compune toate piesele trupei şi scrie versurile la majoritatea dintre ele. În acea perioadă un apărut albumele „Cine eşti tu, oare?”, „Mă voi întoarce”, „Compact ’88-’95”. Părăseşte grupul Compact şi în 1996 înfiinţează un super grup, ”botezat” de prietenul său Florian Pittiş, Schimbul 3, în a cărui componenţă erau Leo Iorga – solist vocal, Adi Ordean – chitară, George Pătrănoiu – chitară, Marius Ţiclea – chitară, Andi Savastre – bass, Paul ”Pampon” Neacşu – tobe. În 1996, apare albumul electric „Schimbul 3” la Tempo Music, casa de discuri a lui Gyuri Pascu, iar în 1998 apare albumul „Schimbul 3 unplugged”. „După albumul ‘Cine eşti tu, oare?’ am avut o perioadă lungă de turnee, n-am prea avut timp pentru creaţie, ai nevoie de timp să faci ceva, ne-am trezit după doi ani că nu mai aveam piese noi. Aşa că am rezervat o vilă la marginea Snagovului, chiar lângă apă, era iarnă, era zăpadă mare, frig, ne-am dus acolo cu alimente, am stat zece zile. Teo Peter era bucătar, Leo Iorga era tot bucătar, fiecare făcea ce voia, aveam un living mare cu un şemineu frumos, tăiam lemne, ne încălzeam, acolo aveam sculele şi acolo am repetat. Acolo am compus piesele de pe albumul ‘Mă voi întoarce’. Dar marea surpriză a fost cu primul disc. A apărut imediat după Revoluţie, la Migas Real Compact. Ţin minte că a venit tirul la studio încărcat cu discurile de la fabrică, le-am scos, le-am depozitat în magazie, după care ne-am pus întrebarea: ‘Ce facem cu astea?’. Am încercat pe toate căile să ducem discurile în magazine. În magazinele din reţeaua Electrecord nu aveam voie, şi atunci am vorbit cu toţi prietenii şi am reuşit să plasăm discul la tot felul de magazine, chiar şi la Alimentara sau la magazine cu lenjerie – discul apărea într-o vitrină cu chiloţi şi şosete. Dar s-a vândut foarte bine chiar şi aşa, a fost scos în 20.000 de exemplare şi s-a vândut”, îşi amintea Adrian Ordean într-un interviu acordat AGERPRES în 2016. În aceeaşi perioadă începe să compună muzica pentru o mulţime de solişti şi soliste: Andreea Antonescu, Nadine, Adrian Enache, Daniela Gyorfi, Şcoala Vedetelor, Cătălina Toma şi mulţi alţii, orchestrează peste 500 de piese.

Primul studio profesional din România

Spre finele anului 1990, înfiinţează, alături de Gheorghe Beleanu, cumpărând aparatură profesională, cea mai puternică companie de lumini şi sunet din România (Migas Real Compact), dar şi primul studio profesional din ţară în care vor înregistra în următorii şase ani aproape toţi marii artişti români.

A înfiinţat ASIA şi Amadeus

În 1999, înfiinţează grupul ASIA, care a fost catalogat de specialişti drept cel mai important grup de fete – ”girls-band” – din România. Compune piese pentru şapte materiale discografice ale grupului. Un an mai târziu, în 2000, înfiinţează grupul Amadeus. Compune muzica instrumentală pentru cinci CD-uri ale grupului, combinând muzica clasică cu muzica pop. Compune, de asemenea, muzică pentru film şi desene animate. Compune muzică şi se ocupă de trupe ca Pops, Bordo, Allyx, Chik-go şi multe altele. În 2011, alături de Alexandru Albiter şi Nik Bocaciu înfiinţează grupul Ordean, iar în toamna anului 2012 ia fiinţă proiectul Leo Iorga & Ordean, care îi reuneşte pe Leo Iorga (vocal), Adi Ordean (chitară), Alex Ardelean (chitară), Dan Stesco ”Polimoog” (clape), Cristi Iorga (tobe) şi Marian ”Lacke” Mihăilescu (bass). În decembrie 2012, trupa ia denumirea PACT by Leo Iorga & Adi Ordean. În februarie 2013, Dan Stesco ”Polymoog” a părăsit trupa, iar în ianuarie 2014, Cristi Iorga a plecat în Germania şi a fost înlocuit la tobe de Cătălin „Bibanu” Dâlvărea. În aprilie 2014, trupa PACT a lansat albumul „Numărul Unu”. Ulterior, „Bibanu” a fost înlocuit de Răzvan Gorcinscki. În 2015, din cauza problemelor de sănătate, Leo Iorga a fost înlocuit, în perioadele de terapie şi refacere, de Codruţ Croitoru.

A scris şi cartea „După ani şi ani”

După ce a făcut parte din atâtea trupe rock şi a trecut prin multe întâmplări, care mai de care mai năstruşnice, s-a hotărât să scrie o carte în care să le povestească. Aşa s-a născut volumul „După ani şi ani…Povestiri din spatele scenei”, un fel de „jurnal” al turneelor, al concertelor din lunga carieră a artistului, care a apărut în 2017, la Asociaţia Domy Music Star din Sibiu.

În 2017, s-a reunit Compact B în formula Adrian Ordean (chitară), Costi Cămărăşan (chitară), Leluţ Vasilescu (tobe), Adrian „Coco” Tinca (bass) şi Monel Puia (clape), avându-l invitat pe Leo Iorga ca solist vocal. În iunie 2019, Leo Iorga s-a retras din colaborarea cu trupa, pentru a se ocupa mai mult de sănătatea sa, predându-i „ştafeta” de solist vocal lui Gabi „Guriţă” Nicolau.

Muzicianul susţine, în interviul amintit, că trupe precum Stereo, Riff, Roşu şi Negru, Compact, Schimbul 3, în care a cântat şi pentru care a compus muzică şi versuri, ”au existat datorită celor pe care i-am convins să vină la spectacolele noastre, să plătească bilet, iar din acest motiv spectatorii sunt, în ceea ce mă priveşte, pe primul loc în topul celor mai mari împliniri profesionale. Am spus lucrul ăsta şi trupelor pe care le-am înfiinţat şi le-am ajutat în carieră – ASIA, Pops, Bordo etc”.

Adrian Ordean: Rockul nu va muri niciodată

Adrian Ordean crede că „rockul nu va muri niciodată, spre deosebire de hiturile în heavy rotation, care pier lunar on-air”. Motivul? „Rockerii cântă din plăcere, nu să-şi etaleze ţoalele, dar banii pentru trupele care cântă rock sunt mult mai puţini decât pentru cei care cântă comerţ”, spune el în cartea lansată în 2017. Sursa: AGERPRES