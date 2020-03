Vârstnicii, izolați în căminul de pe Coșbuc – Primesc vitamine și meniu special

⇓ Ascultă știrea ⇓

Măsuri speciale au fost luate și la Căminul pentru persoane vârstnice de pe str. George Coşbuc. Locatarii nu mai voie să iasă din cămin iar vizitatorii pot intra doar până în curte și trebuie șă poarte măști de protecție.

În Căminul pentru persoane vârstnice de pe str. George Coșbuc, sunt îngrijite 85 de persoane, între 66 și 97 de ani. 47 sunt femei iar restul de 38 sunt bărbați.

Conducerea a luat primele măsuri

După apariția primelor cazuri de coronavirus și în România, aceștia nu mai pot ieși afară din cămin iar vizitele aparținătorilor au fost restricționate. Măsura a fost luată de Primăria Sibiu încă de săptămâna trecută.

„La recomandarea Primăriei, noi am luat măsuri încă de săptămâna trecută. Am restricționat vizitele în cămin iar vîrstnicii îngrijiți aici nu mai ies din cămin și li se recomandă să petreacă cea mai mare parte a zilei în cameră. Vizitatorii pot veni numai până în curtea interioară. Am vrut să prevenim eventualele îmbolnăviri, deoarece aici trăiesc oameni care se află în categoria cu risc mare de îmbolnăvire „, spune directoarea centrului, Cornelia Rotar.

În cămin au fost puse dozatoare cu dezinfectant și afișe care le amintesc vârstnicilor să se spele pe mâini. Asistentele le-au făcut inclusiv un instructaj cu privire la modul în care trebuie să-și protejeze colegii de cămin atunci când strănută sau tușesc.

„Am considerat că trebuie să facem tot ce este nevoie ca să prevenim orice îmbolnăvire. Pe lângă toate celelalte măsuri pe care le-am luat, măsurile obligatorii de igienizare și dezinfecție, le-am făcut vârstnicilor noștri și un instructaj privind modul în care pot să îi protejeze pe ceilalți, atunci când strănută sau tușesc. Din fericire nu avem oameni bolnavi până acum”, a explicat pentru Ora de Sibiu, Cornelia Rotar.

Meniu special și vitamine

Pentru că fac parte dintr-o categorie vulnerabilă, cu risc mare de îmbolnăvire, vârstnicii primesc în această perioadă, un meniu mai bogat în fructe și legume.

„Am modificat puțin și meniul vârstnicilor din căminul nostru. Aceștia primesc la fiecare masă fructe și legume, deoarece vitaminele și în special vitamina C, întăresc imunitatea și ajută organismul să lupte mai ușor cu orice boală. În plus, le dăm suplimente de vitamine și minerale”, a mai spus directoarea căminului de pe George Coșbuc.

Vaccinare obligatorie pentru toți vârstnicii din cămin

Ca o măsură de prevenție, toți cei 85 de locatari ai căminului au fost vaccinați anti-gripal la începutul lunii octombrie a anului trecut. Majoritatea suferă de boli cronice care s-ar agrava considerabil în cazul infectării cu virusul gripal sau cu coronavirus.