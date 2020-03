EXCLUSIV CORONAVIRUS – Sibienii care au animale de companie să nu se teamă de acestea sau pentru ele

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibienii care au animale de companie nu trebuie să se teamă că ar putea fi infectaţi cu Coronavirus, de la acestea, spun actualele studii, dar şi directorul DSVSA Sibiu, Şerban Ţichindelean.

Ce facem dacă avem în casă un câine sau o pisică?

„Consider că proprietarii de animale de companie , întrucât nu există dovezi concrete care să susţină faptul că animalele de companie pot fi infectate cu COVID -19 (OMS) ar trebui să nu aibă nici o restricție de comportament faţă de acestea. Personal consider că trebuie respectate condițiile de igienă cu manifestarea unui atașament fizic rezervat”, a declarat sâmbătă seara, pentru Ora de Sibiu, directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sibiu, Şerban Ţichindelean.

Sfaturi utile pentru proprietarii de animale de companie de la ONG din Sibiu

„Dragi părinți de animale de companie,

COVID-19 nu este un motiv de abandon al animalelor de companie! Important de știut pentru iubitorii de animale: potrivit Centrului de Control și Prevenție a Bolilor (USA), nu există motive cunoscute care să ne conducă la ideea că animalele pot răspândi virusul COVID-19.

Până acum NU au fost raportate cazuri de îmbolnăvire din cauza COVID-19 la animalele de companie sau alte animale.

Recomandarea urmării cu regularitate a protocolului de prevenție a răspândirii bolii este valabilă și în ceea ce privește interacțiunea cu animalele de companie.

Oamenii care se îmbolnăvesc din cauza contactării virusului COVID-19 ar trebui să-și restricționeze interațiunea cu animalele. Dacă observați orice schimbare în starea de săntate a animalelor voastre de companie, cereți sfatul MEDICULUI VETERINAR urgent!

Recomandarea este ca cei care interacționează cu animalele de companie sau alte animale să păstreze regulile de igienă: spălatul pe mâini înainte și după interacțiunea cu animalele (nota noastră: în mod deosebit în cazul în care animalele nu ne aparțin). De asemenea hrana și accesoriile animalelor de companie trebuie păstrare în medii igienizate!

Ca o completare, împreună cu medicii veterinari ne-am gândit la câteva măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii contaminării cu virusul COVID-19:

– limitați ieșirile și evitați zonele aglomerate (parcuri, piețe etc),

– acordați atenție sporită câinilor, în timpul ieșirilor, pentru a reduce la maximum posibilitatea câinilor de a intra în contact direct cu materiale biologice infestate,

– limitați contactul animalelor voastre cu alte animale,

– refuzați politicos oamenii care vor să mângâie animalele dvs. de companie în timpul plimbărilor,

– la întoarcerea în casă, ștergeți labuțele animalelor de companie cu substanțe dezinfectante recomandate de medicul veterinar,

– încercați să vă puneți în portofel lângă cartea de identitate sau în buzunarul tansparent al acestuia, un soi de “etichetă” (sticker) de genul “Câinele meu e singur acasă! Te rog salvează-l!”. Pentru că în caz de necaz, n-avem de unde să știm când ne lovește și poate suntem unicul membru de familie al câinelui nostru, noi ajungem la spital din stradă, iar ei rămân așteptându-ne închiși în casă.

– Asigurați stocul de hrană/ antiparazitare/ medicamente de urgență (tratamente prescrise de medicul veterinar deja administrate în cazul bolilor cronice sau acute antidiareice/ antiinflamatoare etc.) pentru cel puțin 7-10 zile,

– Încercați să vă asigurați un om de rezervă care să fie dispus să vă ajute cu scosul câinelui în cazul izolării la dimiciliu,

– igienizați corespunzător accesoriile câinilor (lesă/ zgardă etc.),

– pentru a menține starea de bine a animalelor voastre, jucați-vă cu ele în casă/curtea proprie, iubiți-le, acordați-le atenția cuvenită,

– respectați cu strictețe normele de igienă recomandate: spălatul atent al mâinilor la revenirea în casă de la serviciu/ magazin etc. ÎNAINTE de a interacționa cu animalele de companie.

Câtă vreme NU există un tratament specific, prevenția este esențială!”, acesta este mesajul publicat pe Faceboo, de Asociaţia Inclusiv – Câini de Terapie Sibiu. Sursa foto: Asociatia Inclusiv