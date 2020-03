Mircea Cazan: „Eu nu am Coronavirus. Eu cred că Daniela Cîmpean nu are infecţia”

Senatorul PNL, Mircea Cazan, care a fost testat de Coronavirus şi a aflat duminică seara, că nu are infecţia, crede că nici preşedinta Consiliului Judeţean (CJ), Daniela Cîmpean, nu a fost infectată cu noul virus.

Preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, izolată acasă

Mircea Cazan spune că el crede că Daniela Cîmpean nu are Coronavirus. Oficial, cei doi politicieni din PNL Sibiu, vor primi luni, buletinul de analize. Deocamdată, Cazan ştie că nu are boala. „Eu nu am Coronavirus Testul meu este negativ. Eu cred că Daniela Cîmpean nu are Coronavirus”, a declarat duminică seara, pentru Ora de Sibiu, Mircea Cazan.

Daniela Cîmpean spune că nu are simptome

Preşedinta CJ Sibiu spune că nu are simptome şi dă asigurări, că de îndată ce va primi buletinul de analize, îl va face public.