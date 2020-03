CORONAVIRUS – Sibienii de la SmartBill donează 35.000 de euro pentu Spitalul Județean

⇓ Ascultă știrea ⇓

SmartBill susține eforturile contra coronavirusului și donează 35.000 de euro spitalului din Sibiu. Suma va fi utilizată pentru achiziția de kituri de testare și aparatură ATI. Donația, cumulată exclusiv din fondurile companiei și ale angajaților.

Sibieni care ajută spitalul să facă faţă Coronavirusului

Eforturile incredibile pe care personalul medical din România le depune în această perioadă au nevoie de sprijin. Suplimentar petiției dedicată susținerii mediului de afaceri, semnată până acum de peste 40.000 de companii românești, SmartBill se implică activ și în oferirea de suport spitalului Sibiu, printr-o donație de 35.000 de euro. Suma urmează să fie utilizată pentru achiziția de kituri de testare a coronavirului și aparatură pentru secția ATI. Suma a fost colectată exclusiv din fondurile SmartBill și ale angajaților, cărora li s-a propus să doneze orice procent își doresc și pot susține din salariul brut lunar.

Donaţii făcute de firmă, dar şi de angajaţi din salariile lor

„Am profitat de campania Fundației Comunitare Sibiu, pentru a strânge o sumă consistentă destinată achiziției de kituri de testare și aparatură pt ATI. Am decis să donăm 10.000 euro din companie și să propunem colegilor din Sibiu să ne donăm un procent din salariul brut pe luna asta. Eu si soția mea am decis sa donăm 100%. Rezultatul a fost peste așteptări și sunt foarte mândru de echipa pe care o avem, pentru că absolut toți au decis să doneze procente semnificative, deși decizia și suma erau private. În total am strâns și vom dona 35.000 euro”, spune Radu Hasan, co-fondator și CEO SmartBill. SmartBill le propune și altor companii să sprijine actul medical, sector vital al României în acest moment.