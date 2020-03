Adrian Bibu așteaptă rezultatul testului coronavirus – „Sunt acasă, mă simt bine”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Adrian Bibu, consilier local și director al Sălii Transilvania, a participat luni, 9 martie, la Biroul Permanent Național al PNL, unde a fost și senatorul Vergil Chițac, diagnosticat vineri cu COVID – 19. Bibu se află de mai bine de o săptămână în izolare la domiciliu și așteaptă rezultatul testului pentru coronavirus.

În dimineața zilei de marți, Adrian Bibu a postat pe pagina de Facebook și le-a transmis sibienilor că este acasă, se simte bine și așteaptă rezultatul testului.

„Am decis să fac această postare pentru a răspunde întrebărilor legate de starea mea: sunt acasă, în cea de a opta zi de la contactul cu persoanele diagnosticate pozitiv, mă simt bine și încă nu am un rezultat al testului pentru covid-19. Este de altfel de înțeles, în condițiile în care sunt multe teste care își așteaptă procesarea”, a scris Bibu.



Acesta este fericit că a putut lucra de acasă în această perioadă și mulțumește echipei de la Sala Transilvania pentru profesionalism. „(…) Am fost nevoiți să anulăm evenimente și să luăm măsuri de protecție pentru vizitatori și angajați, să ne regândim planurile pentru următoarele luni. Sunt multe lucruri pe care le putem face în această perioadă atât pentru noi înșine (facem sport, citim cartea de care nu am mai avut timp, recuperăm timp cu familia) cât și pentru ceilalți (conectăm oameni care se pot ajuta, organizăm și planificăm pentru perioada următoare). Nu în ultimul rând putem face fapte bune donând pentru sănătatea tuturor. Să ne auzim cu bine!”, a scris Adrian Bibu.