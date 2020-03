EXCLUSIV ISU Sibiu: Suspecţii de Coronavirus vor fi transportaţi în siguranţă şi fără izoletă

⇓ Ascultă știrea ⇓

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu anunţă că va transporta în siguranţă, orice cetăţean suspect de Coronavirus, chiar şi fără izoletă.

Este criză de filtre pentru izolete în ţară. Suspecţii de Coronavirus pot fi transportaţi şi îmbrăcaţi în combinezoane speciale

În judeţul Sibiu, ISU are la dispoziţie o singură izoletă ca să transporte oamenii la spitale. Această izoletă are nişte filtre care se schimbă după fiecare transport. „Transportăm cu izoleta azi când vom fi solicitați, cu filtrele respective”, a spus marţi, pentru Ora de Sibiu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Valentin Larie. Luni, şeful ISU Sibiu spunea că mai are un singur rând de filtre pentru izoletă.

Este posibil ca sibieni suspecţi de Coronavirus să fie transportaţi îmbrăcaţi special

„În momentul de față se depun eforturi, la nivel central, pentru achiziționarea de filtre aferente izoletei aflate in dotarea ISU Sibiu.În eventualitatea în care filtrele se vor epuiza transportul persoanelor suspecte se poate realiza în condiții de siguranță și fără izoletă deoarece personalul medical/paramedical folosește în permanență costume de protecție specifice. Pacientul este echipat cu mască,eventual cu un costum de protecție,iar autospecialele sunt dezinfectate și decontaminate conform protocolului”, a mai precizat reprezentantul ISU Sibiu, Valentin Larie.