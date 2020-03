Veste bună – Linia de testare pentru noul coronavirus a ajuns la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Veste foarte bună pentru sibieni. Începând de azi, 17 martie, începe amenajarea centrului de testare pentru noul coronavirus (COVID-19) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Acest lucru este posibil ca urmare a implicării Fundației CON-A care a decis să finanțeze achiziționarea de urgență a unei linii de biologie moleculară de ultimă generație, necesară determinării virusului SARS-COV-2 și să o doneze Spitalului Județean Sibiu. Valoarea liniei de testare este de 404.429,07 lei cu TVA inclus. Primele două componente ale liniei de testare, mai exact un echipament RT-PCR și o hotă microbiologică au ajuns la spital în cursul zilei de azi urmând ca restul echipamentelor să ajungă până la finalul acestei săptămâni. Linia de testare va fi amplasată în cadrul Laboratorului Clinic de Analize Medicale al spitalului județean. Sibiul va deveni astfel, cel de-al șaselea centru din țară unde se vor putea efectua teste pentru identificarea infecție cu COVID-19.

„Mulțumim fundației CON-A și dlui director Mircea Bulboacă pentru acest gest deosebit, care pune Sibiul pe harta centrelor de testare pentru COVID-19. Este o mare realizare care nu ar fi fost posibilă fără fundația CON-A. Facem tot ce putem pentru a avea această linie de testare funcțională cât mai repede, cu atât mai mult cu cât se observă, la nivel național, o creștere a numărului de testări”, declară managerul SCJU Sibiu, Ec. Cornel Benchea.

„Această donație reprezintă implicarea socială a Grupului de companii CON-A și UNIMAT pentru a ajuta comunitatea sibiană din care facem parte. Credem în solidaritate și responsabilitate față de semenii noștri și mai ales în momente de criză când este mai mare nevoie de ajutor”, a declarat dl. Mircea Bulboacă, președintele Grup CON-A.

Pentru ca linia de testare să devină operațională cât mai repede, SCJU Sibiu are nevoie și de personal specializat în acest sens. Ca urmare, astăzi au plecat la București două cadre medicale angajate ale laboratorului spitalului, care vor fi instruite până la sfârșitul săptămânii, la institutul “Matei Balș”, din București.

”Nu am mai avut un astfel de aparat până acum, este un aparat de cea mai nouă generație și de aceea personalul are nevoie de specializare și am trimis deja la București, două persoane” a precizat managerul SCJU Sibiu.

Mobilizare deosebită a comunității – de la donatori individuali până la companii

Pentru a putea utiliza linia de testare după instalare, SCJU Sibiu a lansa, totodată, procedurile de achiziție a 1.000 de teste pentru Covid-19 în valoare de 120.285,2 lei cu TVA inclus și mai multe consumabile necesare, în valoare de 39.847,15 lei cu TVA inclus care, cel mai probabil, vor ajunge la spital vineri sau lunea viitoare.

„Le mulțumesc sibienilor fie persoane fizic, fie companii, pentru sprijinul acordat spitalului în aceste momente deosebit de importante pentru sănătatea noastră a tuturor. Avem sponsorizări de la Continental, CBS, Biotechnik, Smartbill, IT Perspectives și probabil vor mai contribui mulți alții. Îi asigur pe toți de recunoștința noastră și nu vom uita pe nimeni când se va trage linie, toți vor primi mulțumirile noastre. Comunitatea a reacționat extraordinar și s-a mobilizat exemplar pentru a ne sprijini pentru a putea beneficia de tot ceea ce este necesar pentru noua linie de testare: kituri și consumabile. Până în momentul de față s-au strâns peste 500.000 lei din sponsorizări și donații, iar achizițiile vor continua, pentru a ne crește capacitatea de reacție în fața noului coronavirus. Pe lângă achiziționarea testelor, vom utiliza banii pentru pregătirea și dezvoltarea secției de terapie intensivă, ceea ce înseamnă achiziția de paturi, ventilatoare, monitoare, injectomate, etc. De asemenea, vom utiliza banii și pentru achiziționarea altor echipamente de laborator necesare pentru depistarea mai multor tipuri de virusuri. Sunt sume de câteva milioane de lei necesare pentru extinderea ATI și dotări și orice sponsorizare/donație e binevenită”, explică managerul SCJU Sibiu, Cornel Benchea.

Și BeautyLink și-a exprimat susținerea, pe Facebook. „Pentru că trecem printr-o perioadă dificilă cu toții dar suntem o comunitate puternică, toți banii încasați pentru plata abonamentului StomaLink/BeautyLink în această lună de la specialiștii noștri vor fi donați pentru lupta împotriva coronavirusului. Prima donație de 20.000 lei va fi data proiectului „Un spital + o comunitate”, un proiect menit să ajute la achiziția echipamentelor necesare în perioada coronavirusului, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu”, se arată într-o postare pe Facebook.