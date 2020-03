VIDEO Coafeză, internată la Sibiu cu suspiciune de coronavirus – A tuns un cetățean german venit din „zona roșie”

DISTRIBUIE te ROG! In timp ce #StamAcasa, Coronavirusul Covid-19 face victime. Vreau sa supun atentiei cazul UNEI COLEGE DE PROFESIE, pe nume Daniela Pascu, din Sibiu, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sibiu, suspect coronavirus-Covid19. Desi la nivel declarativ si de aparitii la tv suntem pregatiti, stimate domn LUDOVIC ORBAN Prim-Ministru al României si stimate domnule Presedinte Klaus Werner Iohannis, in ciuda masurilor extraordinare luate de dvs si de Guvernul Romaniei, lucrurile arata cum sunt prezentate in filmuletul atasat. In calitate de presedinte al Ong-ului Miscarea Civica No More am contactat IMEDIAT Ministerul Sanatatii, urmand sa atasez o solicitare pentru un punct de vedere oficial reprezentantilor SCBI Sibiu si regiei DSP Sibiu. Colega noastra in afara de problema de sanatate grava, are si o alta problema la fel de grava, familia – sotul si copilul sunt izolati la domiciliu FARA A AVEA STRICTUL NECESAR, ceea ce inseamna mancare, apa, etc. Daniela era cea care "punea paine pe masa" prin munca ei, acesta fiind si motivul pentru care si a riscat sanatatea muncind si dupa declansarea pandemiei. VREAU sa o ajutam! TREBUIE sa o ajutam, de aceea VA ROG pe toti cei ce puteti, cu ceea ce puteti, sa donati pentru familia Danielei! Am contactat si o asociatie de voluntari din Sibiu, astept raspuns de la ei sa vedem daca pot prelua cazul. Oamenii din Sibiu care citesc asta, va rog implicati-va, familia Danielei are nevoie de noi! Fac apel la spiritul civic, la empatia si dragostea de aproape a fiecaruia, pentru a o ajuta pe colega noastra. Acesta e cazul ei, azi, maine poate sa devina cazul fiecaruia dintre noi. Va rog, contribuiti financiar si distribuiti aceasta postare pe toate grupurile, mai ales pe grupurile noastre, profesionistii din Industria Beauty! O puteti contacta pe Daniela la telefon 0746197474. #NoMore ! #STOPcovid19 #AjutaComunitateaRESPONSABIL #DoneazaPentruDaniela #MiscareaCivicaNoMore #SuntemAlaturiDeTine

Slået op af Alin-Claudiu Muresanu i Tirsdag den 17. marts 2020