VIDEO Reacția dură a Mitropolitului Ardealului – Un preot din Sibiu împărtășete enoriașii direct cu mâna

In plină campanie de comunicare a măsurilor de auto-izolare pentru prevenirea extinderii epidemiei de coronavirus, preotul Irimiță Marga, care slujeste la o parohie din Sibiu, a fost filmat in timp ce isi impartasea credinciosii fara ajutorului linguritei, asa cum e canonul, ci direct cu mâna.

Practic, preotul lua bucată de anafură, o introducea in vinul din Potir dupa care o dadea credinciosilor. Numai in cadrul unei singure slujbe, procesul s-a repetat de zeci de ori, fara ca preotul sa-si igienizeze mana, scrie g4media.ro

Lăsând gluma de-o parte și privind cu maximă seriozitate la filmulețul care a circulat în mediul virtual, în care se arată explicit cum Pr. Prof. Univ. Dr. Irimiță Marga, profesor de drept canonic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu îi împărtășea pe supușii săi euharistici, te trec fiori. Din două una: ori cei slabi de înger stau acasă și urmăresc slujba la tv/radio/on line, ori dacă totuși vin și se împărtășesc, ei trebuie să o facă așa cum trebuie, așa cum prevăd sfintele canoane, tradiția și practica ortodoxă. Criza trece, inovațiile rămân – și asta e foarte păgubitor! Ce m-a tulburat însă cel mai tare a fost grija canonistului pentru propria sănătate, deorece această practică insolită – de a muia pâinea (trupul), cu degetele proprii în sângele Domnului din potir și de a o bascula de la o distanță de câțiva cm în gura credinciosului – această practică, spun eu, va conduce la finalul actului euharistic la un potir ultra-curat sub aspect microbian, viral. Căci nici o moleculă de “fluid laic“ nu ajunge acolo, iar părintele canonist poate consuma liniștit ceea ce rămâne după împărtășirea oamenilor. Smart, nu? Ei bine, nu! Căci ÎPS Laurențiu Streza i-a adresat o scrisoare impecabilă în formă & conținut în care îi cere/îl somează pe rătăcit să-și vină în firea dogmatică. Pastoral și autoritar, precis și persuasiv, îndurerat și ferm arhiereul și-a impus știința de carte și duhul ortodox în fiecare rând scris. Așteptăm răspunsul canonistului aflat în preajma canonisirii. Suntem extrem de curioși cum se va soluționa acest diferend între starea de urgență medicală și starea de spirit creștină, autentică. Slået op af Razvan Bucuroiu i Mandag den 16. marts 2020

Inovatia preotului a starnit indignare atat in randul credinciosilor si a preotilor, dar mai ales a sefilor. Asta, cu atat mai mult cu cat inventia apartine unui preot care este si profesor de Drept Canonic la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Sibiu.

Demersul a fost taxat de catre superiorul sau ierarhic, Mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, care i-a trimis preotului Marga o scrisoare prin care i-a cerut sa renunte la obiceiul de a-i impartasi pe enoriasi cu propriile degete si sa se autosuspende de la slujirea Sfintei Liturghii. In caz contrar, i-a trasmis Mitropolitul, risca sa fie pedepsit.

„Pana atunci, eu ca ierarh ma adresez preotului meu slujitor, nu prin act canonic scris, ci prin rugamintea intarita de autoritatea duhovniceasca a chiriarhului, de a va „autosuspenda” de la savarsirea Sfintei Liturghii, pana la constientizarea greselii, urmata de cainta si indreptare”, i-a scris Mitropolitul Ardealului, subalternului sau.

In replica, preotul invinovatit i-a raspuns ierarhului ca desi nu considera ca a gresit cu ceva, nu va mai repeta practica, desi si-ar dori acest lucru.

„Acestea le iau asupra mea, de aceea nu v-am instiintat dinainte, pentru ca nu am vrut sa va implic. Este un act liturgic de care sunt personal responsabil. Vreau sa va mai spun ca nu sunt primul din tara, eu mai stiu cel putin unul care a recurs la acest mod, inaintea mea. La Cluj, pe de alta parte, se slujeste de mai multe duminici, la unele parohii, cu lingurite de unica folosinta, care apoi se ard. Deci lumea este in miscare, dar nu trebuie sa vedem aici numai intentii rele, nici apostazii”, este explicatia data de preotul Marga, Mitropolitul Ardealului in scrisoare consultata. Detalii suplimentare pe g4media.ro