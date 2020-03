Adrian Bibu răspunde comentariilor negative – De ce au primit Cîmpean și Cazan rezultatele testelor pentru COVID-19, iar el nu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Adrian Bibu, directorul Sălii Transilvania și consilier local, răspunde comentariilor negative din mediul online, legate de faptul că senatorul Mircea Cazan și președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, au fost testați pentru coronavirus și au primit deja rezultatele testelor.

Bibu face apel la „gândirea rațională” a sibienilor și vine cu o serie de explicații. Acesta spune că se află încă în izolare la domiciliu și așteaptă rezultatele testelor pentru coronavirus.

„Observ în on-line comentarii negative legate de faptul că dl Cazan, dna Cîmpean și eu am fost testați pentru corona virus, și că unii dintre ei au primit rezultatele. Eu aș face apel la gândirea rațională, pentru a întelege următoarele:

– Dl. Cazan a fost în contact prelungit cu dl Chițac, și prin natura meseriei intră în contact cu o mulțime de oameni, de la membrii ai parlamentului, miniștri (oameni care trebuie să ia decizii și măsuri de protecție pentru noi toți în următoarea perioadă) până la cei pe care îi reprezintă și care vin la dânsul pentru soluționarea problemelor.

– Dna Daniela Cîmpean (care a fost de asemenea în contact cu dl Chițac) este Președinta Consiliului Județean și Vicepreședintele Comitetului de Urgență. În această calitate a intrat în contact și va intra în contact tocmai cu toți acei oameni care trebuie să coordoneze toate măsurile de gestionare a acestei crize: de la directori de spitale până la directorul Crucii Rosii.

– Eu am fost de asemenea în contact cu dl Chitac și alte persoane diagnosticate pozitiv. Nu am primit înca nici un rezultat, sunt acasă și am o listă lungă de oameni cu care ar trebui să interacționez pe de-o parte pentru conducerea unei instituții, pe de alta pentru a ajuta comitetul de mai sus in perioada următoare”, a scris, pe pagina de Facebook SiBiBu.ro, Adrian Bibu.

Acesta îi îndeamnă pe oameni la calm, rațiune și „o atitudine corectă față de ceilalți, indiferent care sunt aceștia”.

„De ce unii dintre noi au primit rezultatele și alții nu – asta nu pot să vă spun, dar are legatură probabil cu modul de procesarea al acestora. Mai cred că trebuie testate toate suspiciunile, adică persoanele care au fost în contact direct cu cineva pozitiv. Și da, cred că este crucial ca mai ales oamenii din prima linie (cu un potențial imens de a lua și a transmite) medicii și personalul medical, oamenii din serviciile de urgență, oamenii din comitete de urgență, voluntarii care ajută în comunitate să fie protejați și testați. Vă îndemn la calm, rațiune și o atitudine corectă față de ceilalți, indiferent cine sunt aceștia. Vă mulțumesc”, a mai scris Bibu pe Facebook.