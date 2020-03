Apel de la Sibiu către Guvern: Salvaţi joburile angajaţilor care fac marile festivaluri

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibianca Codruţa Vulc, cea care organizează festivalul ARTmania şi conduce asociaţia celor care fac marile festivaluri din România, a adresat miercuri, un apel către Guvern, prin care propune soluţii ca să fie salvată industria şi mai ales joburile oamenilor, în această perioadă de pandemie.

Codruţa Vulc: „Este nevoie de măsuri. În caz contrar, industria se va prăbuşi”

Organizatorii marilor festivaluri din România cer Guvernului să intervină, ca să salveze locurile de muncă ale angajaţilor din domeniu. „Organizatorii de concerte și evenimente culturale din România salută deciziile luate de autoritățile române în scopul combaterii pandemiei de coronavirus. Cei care activează în zona evenimentelor culturale – firme de organizare, producție, logistică, ticketing, cât și angajații și colaboratorii acestora – își declară sprijinul față de eforturile autorităților și îi cheamă alături de ei pe beneficiarii muncii lor: publicul român de concerte, festivaluri și evenimente culturale. Să-i sprijinim împreună pe cei care fac toate eforturile în aceste zile grele, să le respectăm munca și recomandările și să sperăm, împreună, într-un deznodământ cât mai fericit și cât mai rapid”, se arată într-un comunicat de presă remis miercuri, către Ora de Sibiu.

Organizatorii de concerte şi evenimente culturale cer ajutorul statului

„În același timp, organizați în Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), cele mai mari companii din industria evenimentelor culturale au cerut Guvernului consultări și au propus măsuri menite să salveze angajații, colaboratorii, liberii profesioniști și familiile celor ce activează în acest domeniu de activitate grav afectat în contextul acestei pandemii. Analizând impactul pe care izbucnirea pandemiei o are asupra industriei și având în minte companiile direct implicate și conexe (companii de bilete, de echipamente tehnice etc.) de care viețile a mii de oameni depind, ne vedem nevoiți să atragem atenția asupra efectului economic și social pe care această situație fără precedent o are”, se mai precizează în comunicat.

Mii de oameni riscă să devină şomeri după Coronavirus

„Această pandemie nu înseamnă doar anularea/ amânarea evenimentelor și sistarea vânzărilor de bilete, ci pune sub semnul întrebării și parteneriatele publice sau private cu sprijinul cărora reușim să plătim salariile celor care lucrează alături de noi. Facem toate demersurile necesare pentru a transmite mesajul corect către autorități – acela de a analiza impactul serios pe care contextul actual îl are și asupra acestei industrii și de a implementa o serie de măsuri concrete menite să sprijine în următoarele luni reprezentanții industriei culturale și de evenimente”, transmite Codruța Vulcu – Președinte AROC.Informările trimise către Guvernul României, către Ministerul Economiei, către Ministerul Finanțelor Publice și ANAF propun măsuri fără de care industria organizării de evenimente din România se va confrunta cu o criză fără precedent. „Este nevoie de măsuri care să vină în sprijinul organizatorilor de evenimente, companiilor de producție și de logistică, personalului liber profesionist ce activează în acest domeniu, artiștilor independenți etc; în caz contrar, o industrie care s-a construit în ani de muncă se va prăbuși în câteva săptămâni, fără a avea șanse de recuperare în următorii ani. Iar această prăbușire va marca viețile a zeci de mii de familii a căror viață depinde de veniturile generate de industrie”, completează Codruța Vulcu.

Se încearcă reluarea concertelor din vară

AROC îi asigură pe toți cei care doresc să își vadă artiștii favoriți că toți organizatorii, firmele de logistică și de producție, companiile de bilete, artiștii și muzicienii lucrează într-un ritm susținut la dezvoltarea evenimentelor programate să aibă loc odată cu sfârșitul primăverii, în măsură în care restricțiile vor fi ridicate. Doar că, în prezent, fac acest lucru de acasă. „Doar împreună vom reuși să depășim această situație, cu respect și atenție față de cei din jur, cu implicare și responsabilitate, colaborând în mod real și respectând cu strictețe măsurile de prevenție comunicate și cu încredere într-un viitor mai bun. Recomandăm încă o dată tuturor să urmeze întru totul dispozițiile autorităților, iar pe durata în care STAȚI ÎN CASĂ vă puteți relaxa ascultând cât mai multă muzică”, spune Codruţa Vulc.

Apel semnat de ARTmania, Electric Castle, NEVERSEA, UNTOLD

AROC este formată din organizatorii celor mai mari festivaluri și concerte din România: ARTmania (ARTmania Festival Sibiu, Blaj aLive), Asociația Fapte (Jazz in the Park), Asociația Mozaic (Mozaic Jazz Festival), Best Music Live, Electric Castle, Emagic Live (Awake Festival), NEVERSEA, Plai, SNRS (Sunwaves Festival), Summer Well, UNTOLD, Why Not Us (Street Food Festival), Wise Factor. Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC) are ca scop crearea și dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, legislativ și economic ale organizatorilor de concerte și evenimente culturale din România și dezvoltarea unor raporturi instituționalizate cu societatea civilă și autoritățile publice la nivel național și cu alte organizații similare din țară și din străinătate, pentru realizarea unor activități și inițiative care promovează libertatea de exprimare, deontologia profesională, excelența și valorile acestor profesii.