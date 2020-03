Sibian stabilit în Italia: „Lumea nu ia în serios lucrurile. La fiecare cinci minute trece salvarea”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Peste 31.500 de îmbolnăviri cu noul coronavirus și peste 2.500 de morți, acesta este bilanțul negru din Italia. Lecția dură în lupta cu pandemia ar trebui să ne servească drept exemplu. Tot mai mulți români stabiliți în Peninsulă își roagă rudele și apropiați să ia lucrurile în serios și să stea în case, pentru a evita răspândirea virusului.

Este și cazul unui român din Sibiu, Sorin Mocanu, stabilit la Bergamo. Acesta a povestit pentru Observator care este situația actuală din Italia. Sorin mărturisește că și-a rugat familia să stea în casă, căci altfel nu se va mai întoarce înapoi în țară.

„Lumea nu ia în serios ceea ce se întâmplă. Pare un film, dar nu este un film, este realitatea. Am ajuns într-un moment în care aici aud la fiecare cinci minute că trece salvarea. La fiecare cinci minute se face pielea de găină pentru că este aşa o linişte bizară între două salvări. Nu am auzit-o până acum. Nu este nimeni pe stradă, toată lumea este băgată în casă şi la fiecare cinci minute trece câte o salvare. Încep oamenii să moară. Vecinul de acolo, vecinul din partea cealaltă. Vine salvarea, îi ia şi nu se mai întoarce. Spitalul din Bergamo e supra plin de oameni. Foarte mulţi mor pentru că nu mai pot să fie ajutaţi cu ventilatoarele. Una e când vin 20 pe zi şi reuşeşti să îi tratezi. Alta e când vin 2.000 sau 3.000 sau 1.000. Unde îi bagi pe toţi? Se face un triaj. Adică la urgenţe se decide. Se decide cine moare şi cine trăieşte. Foarte multe persoane, cunoştinţe de ale noastre ne trimit ce scriu medicii care sunt acolo, infirmierele. Se moare. Doar în zona mea, ieri, au fost 202 persoane moarte. Oamenii îşi dau seama că mor. Cei mai mulţi plâng, cei mai mulţi vor să vorbească ultima data cu copiii, cu nepoţii. Să le zică un ultim salut. Infirmierele le dau telefoanele lor şi înregistrează sau sună video ca să apuce să le spună ce au. România va exploda cât de curând. Noi, în Bergamo, suntem la culmi. Sper ca de acum să scadă pentru că toată lumea este în casă şi lumea respectă regulile. Lumea trebuie să înţeleagă ca nu e fake news, este realitatea cruntă. Ceea ce se va întâmpla. În România nu avem spitalele pe care le avem aici. În Bergamo sunt spitale la nivel foarte înalt. Nu vorbim de un spital de la Sibiu sau de la Piteşti unde mergi şi zidurile sunt rupte în bucăţi că nimeni nu are grijă. Mi-e frică de ce se va întâmpla acasă. Cei care mor sunt părinţii, sunt bunicii cuiva”, spune sibianul Sorin Mocanu.

Acesta mărturisește că rudele lui sunt la Sibiu și îi este teamă pentru ele. „Da, îmi e teamă. Ca toţi, nu? I-am ameninţat că dacă ies afară, nu mă mai întorc acasă. Trebuie să stea în casă până trece tot. Lumea nu ia în serios ceea ce se întâmplă. Pare un film, dar nu este un film, este realitatea”, a mai spus sibianul stabilit în Italia.

Sursa: observator.ro