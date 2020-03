Criza coronavirus a reușit imposibilul – Mii de elevi sibieni fac școală online

⇓ Ascultă știrea ⇓

Inspectoratul Școlar Județean a găsit soluția pentru cursuri online. Le recomandă profesorilor mai multe platforme gratuite și ateliere digitale pentru perioada în care elevii stau acasă. Toate scolile trebuie sa facă demersurile necesare.

Pentru perioada suspendării cursurilor, Ministerul Educației și Cercetării a dispus realizarea de cursuri suport pentru elevi, asistate de tehnologie. Prin adresa nr. 76RLB/09.03.2020, MEN le recomandă cadrelor didactice accesarea unor aplicații educaționale, oferite sub licență gratuită de Google și Microsoft: G Suite for Education și Office 365 A1. În acest demers, cadrele didactice vor fi sprijinite de Casa Corpului Didactic și de experții e-learning din cadrul proiectului CRED.

Cum stau lucrurile la Sibiu

Inspectorul – șef al IȘJ Sibiu, Alexandru Dumbravă a reușit să mobilizeze destul de rapid profesorii și directorii de școli din județ. Le-a transmis acestora să găsească cea mai bună cale de comunicare prin intermediul tehnologiei.

„Dragi colegi, vă rog ca, la nivelul fiecărei instituții de învățământ, să aveți constituit un grup de WhatsApp cu cadrele didactice din unitatea de învățământ pe care o conduceți. Bănuiesc că cei mai mulți aveti, unde nu aveti, vă rog să creați. În perioada următoare, dacă va fi nevoie, vom fi cei care vor putea, din rețea în rețea, să transmitem cel mai repede informațiile necesare, până în ultimul colț al județului. Noi, din comitetele de urgență către dumneavoastră, dumneavoastră către diriginți/învățători/educatori, iar ei către părinți/elevi. Spor în toate. Și nu uitati, uneori, informația corectă poate face diferența între a fi un om mort sau un om viu”, le-a transmis Dumbravă cadrelor didactice și directorilor de școli din județ.

De asemenea, inspectorul – șef a cerut o analiză clară privind zonele în care învățarea online nu poate fi aplicată.

„Am cerut o analiză la nivelul județului. Vrem să identificăm comunitățile în care soluțiile alternative de continuare a învățării online nu ajung și un număr estimativ de elevi. Încercăm să găsim soluții! În cursul zilei de maine (n.r. joi) vom organiza o videoconferință în care vom analiza împreună cum putem ameliora efectele produse de situația actuală. În acest sens, am cerut ca, școlile care nu au nici o formă de comunicare cu elevii, să trimită un număr estimativ de elevi până joi. Din ce am primit până acum, am văzut că folosesc whatsapp, platforme educaționale, sau alte soluții, cum ar fi teleșcoala”, a spus Alexandru Dumbravă pentru Ora de Sibiu.

La Sibiu se comunică mai mult pe grupuri de WattsApp sau Messenger

În majoritatea școlilor, cadrele didactice au raportat activităși cu elevii în mediul online.

„Înainte de suspendarea cursurilor am stabilit cu cei 14 elevi prezenți, ce au de lucru la Matematică și Limba Română, iar cei doi elevi care au lipsit, au primit temele pe whatsapp”, spune diriginta unei clase de a VI-a.

„Comunic și lucrez de-acasă, cu 12 elevi din 19, pe whatsapp și messenger”, spune o învățătoare din Mârșa.

„Am creat un grup pe whatsapp cu 29 de elevi ai clasei a III-a înscriși până în prezent din 30. Sănătate multă!”, le urează colegilor, o învățătoare din Avrig.

Casa Corpului Didactic vine în ajutorul profesorilor sibieni

Pentru a veni în sprijinul unităților de învățământ, al cadrelor didactice care doresc să organizeze și să deruleze activități didactice cu elevii la distanță, Casa Corpului Didactic Sibiu organizează webinarii (ateliere de formare la distanță) pentru prezentarea Google Classroom și Edmodo, ca platforme de învățare la distanță. Pentru organizarea webinariilor se va utiliza aplicația Zoom.us (pentru PC). Pentru telefon aplicația se poate descărca de aici. Găsiți aici tutoriale de instalare/utilizare a aplicației. Cadrele didactice care doresc să participe la aceste webinarii vor fi împărțite în grupe de câte maximum 20 persoane. Până acum s-au înscris 200 de persoane. Webinariile se vor desfășura, de regulă, pe parcursul a 6 ore, câte 2 ore pe zi, între 10-12 sau 14-16, în funcție de grupă. Participanții vor primi adeverințe din partea Casei Corpului Didactic Sibiu. Prima întâlnire este a avut loc joi.

Teleșcoală pe TVR

De asemenea, Ministerul Educatiei și Cercetarii, în parteneriat cu Televiziunea Română, va realiza cursuri pentru toate nivelurile de învățământ, cu prioritate pentru elevii claselor a VIll-a și a XIl-a, pentru a asigura continuitatea pregătirii în vederea susținerii examenelor naționale.

Cadrelor didactice li se recomandă să mențină în această perioadă legătura cu elevii, prin orice alte mijloace tehnice de comunicare. Aceste demersuri nu substituie cursurile din unitatile de învățământ preuniversitar, rolul lor fiind acela de a crea un cadru educațional în această perioadă. Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ vor decide modalitatea de recuperare a procesului educațional din perioada suspendării cursurilor.

Ministerul Educației și Cercetării va reprograma simulările examenelor naționale, olimpiadele școlare, competițiile sportive, activitățile extrașcolare și toate celelalte activități care presupun prezența elevilor în colectivitate.

Referitor la drepturile salariale, MEC asigură personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat, că nu va fi afectat de măsurile dispuse privitor la suspendarea cursurilor.