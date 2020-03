FOTO: Nesimțire fără margini – Individ surprins în timp ce aruncă gunoaie pe câmp la ieșire din Sibiu spre Agnita

⇓ Ascultă știrea ⇓

La ieșire din Sibiu către Agnita, chiar după prima curbă, pe câmp, s-a format o adevărată groapă de gunoi. Iar asta din cauza unor indivizi fără bun simț care vin cu mașinile încărcate cu moloz ori cu alte lucruri de care nu se mai folosesc în case și le răstoarnă la voia întâmplării. Un astfel de individ, a cărui nesimțire a atins cote alarmante, a fost surprins în fapt de către un sibian. Acesta a încercat să îl oprească și să îl atenționeze, însă individul s-a urcat la volan și s-a făcut nevăzut.

Sibianul care ne-a furnizat imaginile ne-a spus că nu este prima oară când individul respectiv vine cu autoutilitara încărcată cu moloz în zona respectivă. Același lucru s-a întâmplat și în urmă cu două săptămâni, în același loc.

Dovada lipsei bunului simț poate fi ilustrată prin intermediul imaginilor de mai jos, realizate miercuri, în jurul orei 14.00.

„Molozul e aruncat chiar la limita cu proprietatea noastră. Eu am teren acolo și trec des și urmăresc să văd cine aruncă. Ieri, un bărbat a venit și a descărcat acolo. Pur și simplu pe marginea drumului. E un dezastru, ziua în amiaza mare. A basculat, a vrut să plece și am vrut să îi blochez mașina. A vrut să dea peste mine. I-am zis să rămână, că sun la 112, dar a plecat. M-am dus după el și când a oprit în oraș i-am zis că vreau să discutăm. Am vrut să îi propun să își ia gunoiul de acolo. Mi-a spus să îl aștept că are treabă și vine în zece minute. Asta e atitudine?”, spune Sorin Popa, sibianul care l-a văzut pe individ aruncând moloz.

Sibianul spune că va face și o sesizare la Garda de Mediu. „Voi face sesizare la Garda de Mediu. Nu e normal așa ceva. Astfel de oameni nu merită doar o amendă. Ar trebui să fie obligați să vină să ia molozul și gunoiul pe care îl aruncă. Acolo sunt zeci de tone de moloz. Pe OLX sunt o mulțime de anunțuri în care spun că vin și îți iau gunoaiele de acasă, din curte, contra unei sume de bani, 200-300 de lei. Acolo le aruncă?”, mai spune sibianul.