VIDEO: Un sibian harnic îsi face planuri ca să învingă criza coronavirus – Ce va face cât stă acasă

Horia Ivan este unul dintre sibienii care au luat în serios pandemia de coronavirus și respectă recomandările autorităților privind distanțarea socială. Mai mult decât atât, reușește să folosească izolarea în avantajul său. Și-a aprovizionat beciul casei cu toate cele necesare pentru o situație de criză, dar, s-a asigurat și că va avea legume proaspete și mirodenii fără să fie nevoie să iasă din casă. Acum are o seră de toată frumusețea!

Horia Ivan are 38 de ani și este managerul unei companii de IT și Comunicare. Este un om ocupat și apreciază momentele petrecute acasă, împreună cu familia. Când autoritățile ne-au cerut să stăm acasă, a intuit pericolul reprezentat de COVID – 19 și s-a conformat. Nu înainte însă de a pregăti cu minuțiozitate tot ce are nevoie familia sa pentru câteva săptămâni de izolare. Horia și ai lui au acum beciul plin cu carne, mălai, făină și zacuscă dar de pe masă nu le vor lipsi nici legumele proaspete. Familia Ivan și-a făcut o seră proprie, de unde vor recolta în curând ceapă verde, salată, roșii și tot felul de mirodenii.

Horia le-a arătat și prietenilor de pe Facebook cum s-a pregătit pentru criza coronavirus. În câteva imagini, le-a făcut un tur al gospodăriei de oraș, în vremuri de criză.

„Aici avem sera, cu ceapă, coriandru, pătrunjel, ardei, roșii…Acum o să vă arăt și beciul. Aici avem făină, ulei, făină de mălai, zahăr…iar lădoiul este ticsit. Trei luni de zile nu murim”, explică sibianul în înregistrarea video.

Uite asa ne-am pregatit noi pentru izolare 😋😋😋😋😜😋😜😜

„Bravo! Asta da aprovizionare! Să fiți sănătoși!”, l-a felicitat unul dintre prietenii virtuali.

„Horia, tu ești pregătit și de război, nu doar de pandemie”, a spus un altul.

Toată lumea a fost impresionată însă de sera micuță dar bine organizată.

„Ce solar frumos aveți”, a exclamat O.L.

Horia Ivan ne îndeamnă și pe noi să stăm acasă, pentru că distanțarea socială este singurul mod de a împiedica răspândirea rapidă a coronavirusului. Iar dacă nu vrem să ne plictisim, ne recomandă… grădinăritul. E o activitate recreativă și chiar distractivă, mai ales dacă se muncește în echipă.