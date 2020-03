VIDEO: O femeie bolnavă de coronavirus transmite lumii întregi un mesaj sfâșietor, de pe patul de spital: „Aveți grijă, să nu ajungeți ca mine”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un mesaj tulburător a fost transmis direct de pe patul de spital de o tânără din SUA, infectată cu coronavirus. Slăbită și încă foarte bolnavă, aceasta ne transmite că, cu coronavirusul nu este de glumit. Tânăra ne recomandă să renunțăm la fumat și să avem grijă de plămânii noștri pentru că, în lupta cu COVID – 19 am putea avea mare nevoie de ei.

În clipul care a făcut înconjurul lumii, tânăra din SUA tușește și pare extrem de slăbită. Povestește că a ajuns la spital în stare gravă.

„Dacă cineva se gândește să își asume riscul de a se îmbolnăvi, uitați-vă la mine”, își începe aceasta mesajul video.

Tânăra este încă legată la aparate și nu poate respira fără oxigen. De zile întregi, corpul său se luptă cu COVID – 19.

„Sunt la Terapie Intensivă, nu pot respira fără oxigen, am branule la ambele mâini și cateter. De fapt sunt de zece ori mai bine acum decât am fost când am venit. Nici nu mai știu când a fost asta, am pierdut șirul zilelor…Dacă încă fumați, lăsați țigările pentru că veți avea nevoie de plămâni. Și, vă rog nu vă asumați nici un fel de riscuri. Pentru că dacă situația se înrăutățește, veți ajunge așa ca mine”, a mai spus tânăra de pe patul de spital.

În încheierea mesajului postat pe o rețea de socializare, gândurile sale s-au îndreptat către soț și către cele două fetițe, pe care nu le-a mai văzut de zile bune.

„Vă mulțumesc pentru mesajele de susținere. Corpul meu luptă cu boala. Nu l-am văzut pe Richard, nu mi-am văzut fetele… Deci, încă odată: Nu riscați să vă îmbolnăviți!”