Adrian Bibu a primit rezultatul testului pentru coronavirus

Adrian Bibu, directorul Sălii Transilvania, a primit rezultatul testului pentru coronavirus. „Ziua de astăzi a început cu vestea bună la care speram și care întârzia să apară: rezultatul testului pentru coronavirus este negativ”, a scris Bibu pe Facebook.

Adrian Bibu a făcut anunțul pe pagina sa de Ffacebook. Acesta spune că, așa cum impune procedura, a mai făcut un test, la finalul perioadei de izolare. „Procedura impune încă un test la finalul perioadei de izolare, l-am făcut și sunt convins că va confirma concluzia. Am explicat motivele pentru care am fost testat, nu am să le reiau”.

Bibu îi roagă cu această ocazie pe sibieni să stea în case. „De fapt ceea ce încerc să vă transmit este un mesaj mult mai important: eu am fost în situația în care să pun pe hârtie numele tuturor celor pe care i-aș fi putut îmbolnăvi. Mi-am făcut o mie de griji că datorită unei simple ședințe, a unor strângeri de mână aș fi putut pune viața cuiva în pericol. Nimeni nu se gândește că i se poate întâmpla ceva rău. Vă rog pe fiecare, rămâneți în casă, este cea mai mare dovadă de curaj și responsabilitate pe care o puteți face pentru cei dragi în această perioadă.

Puteți lucra de acasă, puteți comanda de mâncare, puteți dona pentru comunitatea noastră sau, dacă trebuie să ieșiți, luați toate măsurile de precauție: mențineți distanța, evitați contactele fizice de orice fel, purtați ochelari, mască și mănuși iar la intrarea în casă lăsați toate hainele și pantofii la intrare, apoi spălați cu apă și săpun mâinile și fața. Sănătate tuturor și mulțumesc prietenilor și familiei pentru suportul moral și logistic”, a mai scris Bibu.