FOTO Scrisoare deschisă a unui italian, student la Sibiu: „Dacă iubiți România, stați acasă”

Andrea Salotti, un italian care studiază Medicina la Sibiu, publică o scrisoare deschisă, adresată tuturor românilor. Italianul trage un semnal de alarmă și ne îndeamnă pe toți să stăm acasă, pentru că doar așa împiedicăm răspândirea coronavirusului.

„Bună ziua tuturor. Sunt un student Erasmus și vin din Italia. Când am câștigat bursa de studii, am fost extrem de entuziasmat deoarece eram sigur că va fi o experiență formidabilă, chiar dacă departe de casă. A părut o veșnicie până când a venit ziua în care a trebuit să îmi fac bagajele pentru experiența mea din Sibiu, un mic oraș din centrul României”, își începe scrisoarea Andrea Salotti.

Tânărul a aflat aflat că țara sa se confruntă cu o epidemie de coronavirus, în timp ce se afla la Sibiu.

„Era 21 februarie și tocmai aterizasem la Sibiu atunci când am început să aud zvonuri vagi venite din Italia cum că virusul îndepărtat al Chinei a ajuns și la mine în țară, zvonuri dezmințite rapid. În primele zile petrecute în România m-am simțit ca și cum aș fi fost de-al locului, fiind foarte bine primit, oamenii ospitalieri și prietenoși. Dar după patru zile totul s-a schimbat. Zvonurile venite dinspre Italia s-au transformat în știri cu primii pacienți spitalizați, intubați și chiar cu morți.

Cu toate astea, în Italia statul nu a luat în serios problema, considerând că este un virus ce afectează o parte mică a populației. Așa a trecut zi după zi, până când virusul a răpus la pat și tineri ori chiar copii. Atunci s-a luat decizia de a închide unele școli, apoi s-au închis și o parte dintre fabrici. Doar când deja era prea târziu s-au închis toate școlile din Italia, declarând nordul Italiei sub cod roșu. Italienii, speriați, au fugit fiecare unde au putut, răspândind astfel foarte rapid virusul în toată țara”, povestește italianul.

Acesta spune că s-a izolat la domiciliu de zece zile, ca să evite riscul unei îmbolnăviri.

„Bineînțeles, vestea a ajuns și în România, iar privirile dulci ce le vedeam în primele zile s-au transformat rapid în ochi înfricoșați. Îmi amintesc cum, într-un restaurant, chelnerul a auzit că vorbesc italiană și, după ce i-am confirmat că venim din Italia, a debarasat rapid masa în speranța că vom pleca imediat. E de înțeles, până la urma, această frică și privirile aruncate atunci când oamenii descopereau că sunt italian.

Sunt în Sibiu de mai mult de o lună, iar de aproximativ 10 zile am decis să ne autoizolăm, atât eu cât și ceilalți colegi italieni ce studiază la Sibiu, chiar dacă nu am avut simptome de boală. Am luat această decizie din două motive:

Pentru a fi cât mai în siguranță posibil;

Pentru a evita să mai fim tratați ca fiind purtători ai acestui virus, chiar dacă el a ajuns în România de la un german, nu din Italia.”

Andreea Salotti își încheie scrisoarea cu un îndemn ferm: Stați acasă!

„Scriu această scrisoare pentru a trage un semnal de alarmă serios, după ce am văzut ce se întâmplă în țara mea. Noul Coronavirus nu este o simplă gripă! Acest virus aduce foarte rapid complicații pulmonare severe și, în unele cazuri, atacă până și pe cei mai tineri dintre noi, chiar până la deces. Absolut toate rudele mele și prietenii sunt în carantină obligatorie în Italia și pot ieși din casă exclusiv pentru a-și cumpăra mâncare sau medicamente, doar pe bază de declarație pe proprie răspundere, altfel riscând dosare penale.

Nu este de joacă! În Italia, oamenii ascultă de prea puține ori decretele și, astfel, situația a fost subestimată până când a fost prea târziu. Oamenii și-au continuat viața ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, întotdeauna considerând urgențe lucruri și deplasări ce, de fapt, devin foarte relative în momente ca acesta. De asta, ceea ce trebuia să fie doar ceva trecător, cu câțiva bolnavi, a devenit un eveniment tragic pe care îl trăim și astăzi.

În Italia, oamenii au ajuns să se teamă, prin urmare, să ia în sfârșit situația în serios. Sentimentul de unitate care ne deosebește ne ajută să supraviețuim, fiind un popor tenace care se luptă cântând de la balcon și căutând putere în noi înșine.

Dacă iubești România, STAI ACASĂ și arată că ce se întâmplă acum în Italia nu este fără rost. Vă rog, nu repetați și în România același scenariu.

STAȚI ACASĂ!

Andrea Salotti”