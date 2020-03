Conferințele speciale FITS și TNRS vor fi redifuzate online

⇓ Ascultă știrea ⇓

Părintele Necula, Gigi Căciuleanu, Vasile Șirli, Silviu Purcărete, Maia Morgenstern, Ioan Aurel Pop și Dumitru Prunariu sunt doar câteva dintre marile personalități ale României, care au răspuns afirmativ, de-a lungul timpului, invitației lui Constantin Chiriac de a participa, la Sibiu, la conferințele speciale FITS și TNRS.

În perioada stării de urgență, decretată de autorități, când întreaga activitate de spectacole și evenimente, a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, este suspendată, TNRS și FITS vor redifuza, online, conferințele speciale, începând de astăzi, 24 martie 2020, de la ora 17:00, pe canalele de comunicare online: pagina oficială de Facebook a TNRS, pagina oficială de facebook a FITS, canalul oficial de YouTube al TNRS și site-ul oficial al TNRS: www.tnrs.ro

Programul de difuzare online a conferințelor speciale FITS și TNRS este următorul:

Marți, 24 martie 2020, ora 17:00

Constantin Chiriac în dialog cu Părintele Necula

Puterea credinței

Miercuri, 25 martie 2020, ora 17:00

Constantin Chiriac în dialog cu Gigi Căciuleanu

Dans, teatru, poezie

Joi, 26 martie 2020, ora 17:00

Constantin Chiriac în dialog cu Vasile Șirli

Despre muzică și întâlniri

Vineri, 27 martie 2020, ora 17:00

Constantin Chiriac în dialog cu Silviu Purcărete

Despre bucuria și înțelepciunea de a vorbi puțin

Sâmbătă, 28 martie 2020, ora 17:00

Constantin Chiriac în dialog cu Maia Morgenstern

Libertate și asumare în viața unui artist

Duminică, 29 martie 2020, ora 17:00

Constantin Chiriac în dialog cu Ioan Aurel Pop

Național și European. Dialog, Responsabilitate, Provocări

Luni, 30 martie 2020, ora 17:00

Constantin Chiriac în dialog cu Dumitru Prunariu

Cosmosul, între vis și explorare

„Fiecare conferință specială FITS și TNRS pe care am organizat-o la Sibiu a adus șansa unei întâlniri esențiale cu o personalitate marcantă a spațiului public românesc și european. Credem că menirea noastră este aceea de a promova valorile autentice ale României, de a promova cultura română cu tot ce are ea mai bun și mai frumos. Credem că publicul are nevoie de repere puternice, iar în aceste zile, când suntem poate însingurați avem nevoie de speranță. Efortul individual al fiecăruia de a respecta cu strictețe recomandările oficiale de a sta în casă și tot efortul nostru de a fi împreună cu publicul, online, în această perioadă grea, sper să reînvie, în fiecare dintre noi, puterea de a crede că totul va fi bine”, Constantin Chiriac, Președinte FITS.