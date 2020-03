Puternicul brand online de seminee PEFOC

⇓ Ascultă știrea ⇓

Echipa PEFOC este multumita si bucuroasa ca a putut sa incalzesca pana acum zeci de mii de locuinte la propriu si la figurat, aducand satisfactie termica pentru multe familii din Romania. Un semineu Pefoc = o atmosfera magica in camin!

In aceasta perioada de insecuritate si instabilitate, activitatea noastra a fost afectata, e drept, intr-o oarecare masura, dar noi ne simtim in siguranta datorita puternicului brand ONLINE de seminee pe care l-am construit, caramida cu caramida de-a lungul timpului, in ultimii 20 de ani. Pe sistemul online ne bazam marea parte din activitatea comerciala. Acolo suntem si noi, si clientul, fara risc de imbolnavire!

Chiar inainte cu 2 saptamani de declararea starii de urgenta nationala, am decis sa punem si mai mult accent pe activitatea online PEFOC si sa transformam complet designul site-ului nostru. Practic, ne-am adaptat cerintelor si nevoilor utilizatorilor, incercand sa fim cat mai user-friendly si mai aproape de cei care ne urmaresc online.

Ce incercam sa facem noi in mediul virtual? Dat fiind situatia de criza si de izolare sociala nationala, ne straduim sa prezentam informatii, produse, preturi si sfaturi cat mai reale si cat mai utile prietenilor nostri din spatele ecranelor. Incercam sa gasim si cele mai bune solutii logistice. Clientului trebuie sa i se livreze exact ce apare pe site, asa ca ne preocupa grija pentru exactitate si detalii, precum si un sistem functional si rapid de livrare la domiciliu!

Pe scurt, clientul intra in catalogul de produse online, alege focarul, tipul de evacuare, teava cos fum etc., iar procesul de intrare in posesia produselor comandata nu il facem cat mai scurt cu putinta!

Ne preocupa si educatia online in domeniul termic. De aceea, ne concentram asupra clipurilor tutoriale sau de prezentare de produs, precum si asupra articolelor de blog, prin care ne dorim sa sprijinim clientii cu informatia cautata de ei in online.

Si pentru ca 7 din 10 clienti ne cauta online de pe un telefon inteligent, optimizam tot continutul in asa fel incat accesul de pe orice device sa fie optim si cat mai bine evidentiat. Pentru ca tu sa poti sa faci comanda de pe smartphone, din fotoliu!

Astazi avem un catalog urias de produse, in continua crestere, de la focare de seminee la palarie cos fum! Ne-am largit gama de produse certificate! Am urmat trendurile de pe piata si ne-am inscris in noile tendinte din domeniu: seminee pe gaz, sobe pe peleti, cuptoare ceramice Big Green Egg, ustensile si accesorii de curatat cosul de fum de tipul DIY, dar si servicii executate de cosar autorizat.

In continuare, dorim sa facem si procesul de distributie online cat mai usor si cat mai rapid, exact si adaptat nevoilor tale! Tu #staiacasa, iar noi facem totul, ca sa poti doar sa pui pefoc!