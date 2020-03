Singura Urgență stomatologică din Sibiu are nevoie de ajutor – „Avem nevoie de măști!”

„UPU STOMATOLOGIE: în următoarea perioadă sunt singurii ce deservesc URGENȚA STOMATOLOGICĂ în Sibiu! Cerem AJUTOR de la oricine ni-l poate oferi! Dacă are cineva măști cu VIZIERE sau ECRANE de protecție am fi recunoscători pentru o sponsorizare a serviciului de stoma-UPU. Măști FFP3 nu avem (am primit cateva FFP2)! Spitalul din păcate nu are. Personalul este dispus chiar sa plătească din banii personali pentru a achiziționa așa ceva, dar nu găsim!”, se arată într-o postare pe Facebook.