Ministrul Sănătății anunță testare din ușă în ușă pentru COVID-19 în București

Toți bucureștenii vor fi testați pentru Covid-19. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV.

Ministrul Sănătăţii promite testare în masă în Capitală

În plus, Victor Costache a precizat că pacienții diagnosticați cu noul virus vor fi internați doar în spitale dedicate tratării acestei patologii, iar până la sfârșitul săptămânii vor fi stabilite cel putin 30 de unități, în toată țara. Mai mult, de mâine, pacienții cu forma ușoară de boală vor fi mutați din secțiile de boli infecțioase în hoteluri, unde vor fi supravegheați de doctori. Echipele de la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” lucrează deja la finalizarea proiectului prin care toți bucureștenii vor fi testati pentru Covid-19.”Am avizat un parteneriat și un program care va demara rapid. Vrem să se testeze toată populația Bucureștiului printr-o serie de echipe care vor merge door to door (din ușă în ușă- n.red.), după modelul Coreei de Sud. Este foarte important să facem milioane de teste. Până la sfârșitul săptămânii, vom avea încă 200.000 de teste. Am pornit cu un singur centru de testare în ianuarie și acum avem cel puțin 20 și vrem să avem 1-2 la nivel județean”, a declarat ministrul Sănătății, Victor Costache.