Teatrul de Balet Sibiu prezintă online spectacolul de dans „Nu mai sunt eu” – ora 18.30

O nouă seară de dans ne oferă joi, 25 martie 2020, Teatrul de Balet Sibiu, care a programat online de la ora 18.30, spectacolul „Nu mai sunt eu”. Spectacolul poate fi urmărit pe pagian de Facebook a Teatrului de Balet Sibiu, precum și pe canalele media Ora de Sibiu.

În spectacolul „Nu mai sunt eu” coregraful Daniel Alexandru Dragomir aduce în fața spectatorului ideea de artist. „Este vorba de artist, cel care investește timp, emoții și idei în creațiile sale. Ce rămâne după moartea unui artist sunt operele sale, iar dacă vrem să recunoaștem sau să cunoaștem un artist, trebuie să ne îndreptăm privirea asupra operelor lui. L-am ales pe Constantin Brâncuși pentru că este un artist vizual și e mult mai ușor de perceput de spectatori. Mesajul lui ajunge foarte ușor la public. Mi-ar plăcea ca prin această coregrafie, spectatorul să înțeleagă mai bine artistul, indiferent cine ar fi acesta, să înțeleagă mai bine efortul din spatele operei sale.”

Pentru acest spectacol, Daniel s-a documentat despre toate operele lui Brâncuși și spune că a încercat să transpună în dans, ideile pe care Brâncuși le-a cuprins în sculpturile sale. „Am încercat să reinventez ceea ce Brâncuși a vrut să transmită. Mi-am dat voie să merg mai departe, să creez ceva nou, să transform ideile sale. Le-am pus cap la cap și am încercat ca prin acest spectacol să aduc în față ideea de artist și modul în car el se dedică creațiilor sale prin idei, prin timp, prin emoții. Înainte de a veni la Sibiu, am citit tot ce am avut la îndemână despre operele lui Brâncuși, iar în momentul în care am ajuns aici, am știut exact ce vreau să văd din punct de vedere vizual și ce aș dori să simt ca spectator”.

Urmăriti mai jos spectacolul: