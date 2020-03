Masă caldă gratuită pentru vârstnicii din Avrig – Pensiunea Brândușa le oferă sprijin celor fără niciun ajutor

⇓ Ascultă știrea ⇓

Criza coronavirus unește oameni din toate colțurile lumii. Solidaritatea este un cuvânt rostit des de la apariția primelor imbolnăviri cu COVID – 19. Oamenii înțeleg în sfârșit că doar împreună putem depăși această criză și fiecare oferă ajutor semenilor săi după posibilități. Ferma Brândușa, de pe Valea Avrigului, a venit în ajutorul autorităților locale oferind o masă caldă vârstnicilor de peste 65 de ani care stau în casă zilele acestea.

Ioan Matieș, proprietarul Fermei Brândușa, a apucat să facă aprovizionarea înainte de criza coronavirus deoarece pensiunea era rezervată complet pentru următoarele șase luni.

„Pensiunea Ferma Brândușa vine în sprijinul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, făra venit și fără nici un ajutor, în urma restricției privind COVID 19 și a decis împreună cu Primăria Orașului Avrig, să ajute persoanele din evidența Primăriei cu o masă caldă gratuită. Noi aveam câteva grupuri care trebuiau să vină la noi și bineînțeles că am făcut aprovizionarea și am cumpărat tot ce trebuia. Chiar înainte să vină, s-a dat ordonanța că se închid toate hotelurile și pensiunile și am rămas cu cămara plină”, spune Ioan Matieș.

Acesta a văzut în această situație, o oportunitate de a-și ajuta semenii în nevoie. Fără să stea prea mult pe gânduri, a scos proviziile din cămară și a început să gătească pentru zeci de vârstnici din Avrig.

„Astăzi (n.r. joi) pregătim o masă caldă pentru 30 de persoane. Primăria ne dă lista cu cei peste 65 de ani care nu au venituri și care nu au nici un ajutor. De mâine, numărul va crește. Ajungem la aproximativ 100 de porții. După Avrig, vrem să mai oferim masă caldă și vârstnicilor din Porumbacu și din Scoreiu”, mai spune Ioan Matieș.

Livrarea mesei calde se va face între orele 13:00 și 14:00 și va fi făcută de către angajați ai Primăriei Avrig.

„Ajutorul Fermei Brândușa este binevenit în contextul actual. Pe listele noastre avem zeci de persoane peste 65 de ani, fără venituri, care se vor bucura să primească această masă caldă. În felul acesta nu vor trebui să mai iasă din casă decât în cazuri urgente. Întreaga comunitate le este alături și sper să înțeleagă riscurile la care se expun nerespectând recomandările autorităților și pe această cale îi rog să rămână acasă”, a spus și primarul orașului Avrig, Adrian David.