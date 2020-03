Pandemia schimbă direcțiile afacerilor – O firmă din Sibiu a început să facă viziere pentru medici

⇓ Ascultă știrea ⇓

Criza generată de pandemia de coronavirus a închis o groază de companii, iar angajatorii s-au văzut nevoiți să își trimită toți angajații acasă, în șomaj tehnic. O firmă din Sibiu a căutat soluții pentru a rămâne în picioare și s-a reprofilat. Până mai ieri, compania făcea materiale publicitare. Acum însă, vine în ajutorul celor ce luptă în prima linie cu virusul și produce viziere.

Firma din Sibiu Schwarz Gruppe Int era specializată, până mai ieri, în producerea materialelor publicitare. În plină criză generată de pandemia de coronavirus, reprezentanții companiei au avut de luat o alegere importantă: să oprească motoarele sau să se reprofileze. Fiindcă și-au dorit ca angajații lor să nu aibă de suferit, și-au schimbat complet direcția, iar în prezent produc viziere pentru medicii din țară.

De la materiale publicitare la viziere

„Producția noastră de materiale publicitare a avut de suferit foarte mult. Toți clienții noștri mari ne-au comunicat că nu mai muncesc. În momentul în care ei au oprit motoarele, am fost nevoiți să le oprim și noi. Săptămâna trecută discutam despre faptul că și noi avem leasinguri și rate bancare și chiar am anunțat că, la cum se vedea orizontul, singura noastră variantă era închiderea. Apoi am făcut o întoarcere la 180 de grade și ne-am apucat să producem viziere”, spune Flavius Pogan, reprezentantul firmei Schwarz Gruppe Int.

Aceasta a fost soluția optimă pentru firma din Sibiu. În acest mod, angajații nu au fost trimiși acasă, iar echipele muncesc și trag tare pentru a limita răspândirea noului coronavirus. În prezent, cadrele medicale din țară duc o lipsă incredibilă de materiale de protecție. Faptul că firmele și oamenii de bine le vin în ajutor, nu poate fi decât îmbucurător.

Compania s-a consultat cu medicii înainte de producere

Înainte de a începe producția vizierelor, reprezntanții companiei s-au consultat cu medicii pentru a fi siguri că munca lor nu este în zadar. Au primit ok-ul și s-au pus pe treabă.

„Înainte de a le produce, ne-am consultat cu medici de pe ATI și cu medici epidemiologi. Le-am trimis niște viziere, pentru că există foarte multe modele. Cadrele medicale ne-au zis cum să le facem și am obținut ok-ul tehnic de la cei care le folosesc. Acest vizier, acest scut, din punctul nostru de vedere te protejează în trei feluri: tu ești protejat de alții, alții sunt protejați de tine și nu mai poți să îți atingi fața. Coronavirusul este un virus al mâinilor. Cum instintul nostru este să ne atingem fața cu mâinile, în acest fel tu nu o mai poți face. Astfel sunt eliminați câțiva factori care pot duce la transmitere”, spune Flavius Pogan.

Peste 800 de viziere în patru zile

Aceasta este cea de-a cincea zi în care firma sibiană produce viziere pentru medicii din toată țara. Materia primă este extrem de importantă. Fără aceasta, întreg procesul se poate opri. Însă, dacă au tot ce le este necesar, oamenii pot produce chiar și până la 3.000 – 4.000 de viziere pe zi.

În acest sens, reprezentanții companiei au comandat, de la furnizori din străinătate, materie primă, pentru a putea duce producția mai departe. Pe această cale, aceștia fac un apel către toate firmele mari, să nu blocheze stocurile și să cumpere atât cât pot produce. Este important, în aceste momente, ca toate firmele care fac viziere să aibă posibilitatea să cumpere materie primă, în condițiile în care, în România, stocurile au fost epuizate.

„Nu suntem singurii care fac viziere, intenția noastră este să producă toți. Noi sperăm să putem fi pe baricade, să putem ajuta, iar dacă găsim o rețetă a succesului în această criză, noi nu avem o problemă în a sprijini și în a-i impulsiona și pe alții sa facă măști, viziere, combinezoane. Eu cred că poporul român este un popor isteț. Împreună putem contribui la tot ce înseamnă oprirea răspândirii virusului”, a mai spus Flavius Pogan.

Viziere trimise în toată țara

Vizierele produse la Sibiu ajung în majoritatea spitalelor din țară. Cererea este extrem de mare, iar pentru că toată lumea are nevoie de ele, compania trimite, în mod egal, tuturor celor care solicită. „Au venit comenzi mari, însă încercăm pe cât posibil să împărțim marfa. Dacă cineva comandă 1.000 de bucăți, eu îi livrez 100, ca să pot da și altor doritori. Vrem să îi ajutăm pe toți. Am trimis la spitalele din Sibiu, la Iași, la Galați. În momentul în care o instituție pune o comandă trebuie să conștientizeze că noi ne bazăm pe materia primă. Vrem să ne asigurăm că toată lumea poate trece peste acest moment, astfel că dăm câte puțin la fiecare”, spune reprezentantul firmei.

„Intenția noastră este să ajutăm și să nu murim din punct de vedere economic”

În doar câteva zile, viața noastră, a tuturor, s-a schimbat la 180 de grade, din pricina pandemiei care amenință întreg mapamondul. Trecem printr-o perioadă de criză, iar faptul că angajații firmei Schwarz Gruppe Int și-au putut păstra locul de muncă și că pot fi parte importantă în ceea ce privește oprirea răspândirii virusului ne redă speranța că totul va fi bine.

Pentru a nu muri din punct de vedere economic, dar și pentru a-i ajuta pe cei aflați în prima linie, firma sibiană și-a schimbat direcția. Angajații sunt mulțumiți fiindcă au în continuare o sursă de venit, în condițiile în care o mulțime de companii se prăbușesc în aceste momente de criză.

„Intenția noastră este să ajutăm și să nu murim economic. Am făcut și donații către forțele de ordine. Încercăm să păstrăm un preț corect, pentru a ne putea plăti în continuare angajații. Încercăm să rămânem oameni, pentru că, în momentele acestea, despre asta e vorba. Nimeni nu se gândea, în urmă cu două săptămâni, că totul se va opri în loc”, spune Flavius Pogan.

Este important de precizat că producția vizierelor se desfășoară în condiții de maximă igienă. Zilnic, spațiile sunt dezinfectate. Angajații poartă halate, măști de protecție și mănuși. Totodată, reprezentanții firmei i-au rugat pe angajați să respecte toate măsurile impuse de autorități.