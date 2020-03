România, pe primele locuri în Europa la numărul de paturi de Terapie Intensivă

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pandemia de coronavirus a scos la iveală realitatea dură din spitalele europene. La nivelul UE, România se află în top patru țări privind paturile din secțiile de Terapie Intensivă, scrie Politico.eu, care citează date Eurostat din 2017. Pe primele locuri se clasează Germania, Luxemburg și Austria.

Țări precum Marea Britanie, Suedia, Finlanda, Spania sau Olanda se confruntă cu un dezavantaj major în lupta cu COVID-19, din cauza lipsei locurilor la ATI și a aparatelor de ventilație, odată cu creșterea numărului de infecții cu coronavirus, scrie Digi24.

România, pe locul 4 în topul țărilor, la numărul de paturi de terapie intensivă

Spania, Italia și Germania sunt printre cele mai afectate țări de pandemia de coronavirus. În doar 30 de zile de la izbucnirea epidemiei în Italia s-au înregitrat peste 80.000 de cazuri de infectare, dintre care 8.000 au fost fatale.

În Spania, în mai puțin de o lună, cazurile de infectare cu coronavirus au ajuns la 64.000, cu peste 4.800 de decese înregistrate. Potrivit sursei citate, cifrele dezastrului sunt mult mai mari decât raportările oficiale, având în vedere că mai multe state au schimbat algoritmul de testare sau au decis să nu mai testeze persoanele cu simptome ușoare.

Până astăzi, 27 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 41 la București, 7 la Iași, 6 la Craiova, 6 la Constanța și 2 la Cluj). Primul caz de infectare cu COVID-19 în România a fost înregistrat pe 26 februarie.

În timp ce datele din China arată că doar o mică parte dintre cei infectați au fost cazuri critice, aproximativ 14% dintre ele sunt clasificate ca fiind severe. Spitalele din cele mai afectate țări europene au început să cedeze sub presiunea cazurilor de COVID-19.

Spitalele din Germania sunt, de departe, cele mai pregătite pentru a face față valului de pacienți, cu 29,2 paturi la Terapie Intensivă, raportat la 100.000 de persoane. Luxemburg, Austria și România se află în top, cu peste 20 de paturi la 100.000 de persoane. La celălalt pol se află Portugalia, cu 4,2 paturi, la 100.000 de persoane. Olanda, Slovenia, Finlanda, Grecia și Suedia au mai puțin de 6,5 paturi în secțiile ATI, în timp ce în Marea Britanie, situația este critică.

Pandemia de coronavirus pare să dea peste cap statisticile privind calitatea serviciilor medicale din țările europene. Italia, mai ales regiunea de nord, și Spania erau recunoscute pentru sistemele medicale performante, însă în ciuda acestui fapt, cele două țări au fost îngenuncheate în urma epidemiei cu noul virus.

În schimb, autoritățile din Luxemburg, țara cu cele mai multe cazuri confirmate pe cap de locuitor în Europa, nu par să se îngrijoreze. Ba mai mult, au acceptat pacienți veniți din Franța.

Un alt mod de a analiza capacitatea țărilor de a face față crizei este raportarea numărului de cazuri de coronavirus la numărul de paturi la ATI și la numărul general de paturi în spitale, scrie Politico, citând date Eurostat din 2017.

Pe ambele criterii, Spania se află în situație critică. Are 8,9 cazuri la un pat ATI, mai mult decât oricare altă țară din UE. În privința raportării la numărul total de paturi în spitale, Spania are 286 de cazuri la 1000 de paturi. Italia se luptă și ea cu 8,5 cazuri confirmate la un pat ATI, și cu 332 cazuri confirmate la 1000 de paturi în spitale. Germania, prin comparație, are doar 1,3 cazuri de coronavirus la un pat ATI, și 47 de cazuri la 1000 de paturi în spitale.

Sursa: Digi24