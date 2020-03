Asistentul din Sibiu confirmat cu coronavirus răspunde acuzațiilor Spitalului Județean

Sergiu Danciu, asistentul medical din Sibiu, confirmat cu noul coronavirus, răspunde acuzațiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență. Acesta susține că este acuzat pe nedrept.

„Sunt acuzat că am infectat Spitalul Judeţean, de la o familie venită din Germania. De unde ştie DSP-ul chestia asta? Familia aceea a intrat în ţară înaintea stării de alertă şi s-a autoizolat, nu le-a spus nimeni să se autoizoleze. Nu au fost testaţi nici până la ora actuală. Deci de unde informaţiile că eu am luat COVID-19 de la ei şi am infectat tot spitalul?”, spune Sergiu Danciu, asistentul confirmat cu Covid-19, pentru MEDIAFAX.

Conducerea SCJU Sibiu a precizat, luni, într-un comunicat de presă că asistentul oferă în timpul liber îngrijiri la domiciliu și că a intrat în contact cu o familie venită din Germania. De asemenea, conducerea spitalului spune că simptomele asistentului au apărut în 22 martie, cu mult înainte ca în secția ATI să existe vreun suspect.

Concluzia anchetei derulate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu cu privire la cazul asistentului ATI infectat cu noul tip de coronavirus arată că acesta nu a respectat obligațiile profesionale și protocoalele secției ATI.

„Concluzia anchetei este că asistentul nu a respectat obligațiile sale profesionale și protocoalele de la nivelul secției ATI și, prin acțiunile sale, a expus secția, colegii și pacienții unor riscuri suplimentare grave. După ce vor fi disponibile și rezultatele anchetei derulate de Direcția de Sănătate Publică și, în funcție de evoluția situației si gravitatea efectelor, vom lua in calcul chiar și formularea unei plângeri penale pentru infracțiunea de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor contagioase (Art. 352 Codul Penal)”, se arată într-un comunicat al SCJU Sibiu. VEZI REACȚIA SPITALULUI AICI.

Asistentul acuză și el faptul că în spital nu au fost respectate procedurile.

„Orice pacient care vine în spital cu insuficienţă respiratorie sau pneumonie nu a fost testat. În condiţiile în care se ştie că sunt diabetic, se ştie că acum patru săptămâni am avut pneumonie, gripă apoi, şi am fost chemat la lucru. Asistenta şefă ştia că am temperatură”, mai spune Sergiu Danciu.

Sergiu Danciu, asistent medical la Terapie Intensivă, în Sibiu, a fost testat pentru coronavirus şi internat, sâmbătă noaptea, la Boli Infecţioase. În momentul de faţă starea lui este „relativ bună”.

Sursa: MEDIAFAX