Izolarea, inamicul siluetei – Ce să faci ca să nu acumulezi kilograme cât stai în casă

Posibilitățile de a face mișcare acasă sunt limitate. Ca să nu ne îngrășăm cât stăm în izolare, trebuie să ținem cont de câteva sfaturi.

Obiceiuri nocive în izolare

Trecem cu toții printr-o perioadă dificlă, în care izolarea la domiciliu reprezintă o necesitate pentru a stopa răspândirea noului coronavirus. Când stai doar în casă ești însă tentat să “ronțăi”, de plictiseală sau pe fondul stresului la care suntem supuși cu toții. Un obicei nociv și în condiții normale, dar mai ales acum, când și posibilitățile de mișcare și exerciții fizice sunt limitate.

Ce trebuie să facem ca să nu ne îngrășăm

Specialistul în nutriție, Laura Ene, ne spune ce trebuie să facem în această perioadă, astfel încât să nu acumulăm kilograme.

“Trei mese pe zi sunt absolut suficiente în mod curent, dar mai ales în perioada aceasta în care avem tendința de a mânca mai mult. Tot ceea ce se întâmplă acum, știrile pe care le vedem la televizor sau pe internet, ne stresează, iar asta ne face să mâncăm compulsiv. După o oră-două după ce am mâncat pot să apară dureri la nivelul stomacului. Nu are cum să ne fie foame, la două ore după o masă care a fost bine gândită, bine proporționată. Multe persoane ronțăie biscuit, tot felul de pesmeți, covrigi, chips-uri, o abordare greșită. Acele dureri pot să ascundă, de pildă, o gastrită. Important e însă să mâncăm echilibrat și să nu ne bombardăm organismul cu calorii”,spune Laura Ene.

Care este necesarul zilnic de calorii

Nu ar trebui să uităm complet de gustările dintre mese, dar acestea ar trebui să fie compuse din fructe și legume proaspete. Plimbările dese la frigider nu reprezintă deloc o soluție, mai ales că acum mișcările ne sunt limitate. Persoanele care nu fac mișcare în mod curent nu o vor face nici acum, așa că nici numărul de calorii nu trebuie să fie mare.

“Eu cred că 1400-1500 de calorii sunt suficiente. Un pahar de fresh de portocale înseamnă 300 de calori. O salată de legume înseamnă alte 300 de calorii, dar fără ulei. O jumătate de tabletă de ciocolată are 250 de calorii. Ciocolata nu îmi aduce însă nutrienții de care am nevoie. Un piept de pui cât o palmă nu depășește 200 de calorii, asta dacă este gătit cu simț de răspundere și nu făcut șnițel sau cu ulei. Din ulei se încarcă cel puțin cu 100 de calorii, iar dacă îl asociem cu cartofii deja am dublat numărul de calorii. La fel și cu pîinea. Noi suntem mari consumatori de ulei, dar uleiul degradează alimentele. O legumă indiferent care este aceasta, se degradează în ulei pentru că își pierde toate proprietățile, tot ce e bun pentru organismul nostru. Distruge vitamine, proteine, glucide, de aceea prăjelile sunt nocive pentru sănătate”, adaugă medicul nutriționist Laura Ene.

Câteva sfaturi de care să ținem cont

Așadar, pentru a nu acumula kilograme în această perioadă, trebuie să ținem cont de câteva sfaturi esențiale:

mesele și gustările să fie sănătoase;

să înlocuim biscuiți și alte produse din gama “ronțăielilor” cu fructe;

să consumăm cât mai multe legume, astfel încât organismul să aibă asigurat necesarul de fibre;

să nu uităm de activitățile fizice. Câteva exerciții de gimnastică ne vor ajuta să ne păstrăm tonusul muscular și să consumăm o parte din calorii;

cel mai important, nu trebui să uităm de hidratare, consumul de apă fiind esențial pentru sănătate.

Toate acestea nu doar că ne vor menține în formă, dar ne vor ajuta și să avem o imunitate bună, esențială în lupta cu noul coronavirus.