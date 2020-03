Lovitură grea în comunitatea romă din Sibiu – Gogu Mihuțescu și soția lui decedați cu suspiciune de COVID-19

Comunitatea romă din Sibiu a primit o lovitură grea. Gogu Mihuțescu și soția lui au decedat. Dorin Cioabă, care poartă titulatura de „rege internațional al romilor”, spune că femeia a fost confirmată cu coronavirus, iar bărbatul era suspect.

Întreaga comunitate romă din Sibiu este în stare de panică, după ce s-a aflat că soții Mihuțescu au murit, decesele având legătură cu noul coronavirus. Oamenii se tem pentru viețile lor și pentru ale apropiaților, dat fiind faptul că au intrat în contact cu ei.

Soții Mihuțescu au decedat. Femeia, confirmată cu COVID-19. Bărbatul, suspect

Dorin Cioabă, regele internațional al romilor, spune că soții Mihuțescu au fost plecați, în urmă cu aproape trei săptămâni, în Turcia. De când s-au întors, au început să se simtă rău și să aibă simptome de COVID-19. Amândoi au ajuns la Spitalul Clinic Județean Sibiu, acolo unde au și decedat. Potrivit lui Dorin Cioabă, femeia a fost confirmată cu coronavirus, iar bărbatul era suspect.

„Soția lui este confirmată cu coronavirus, încă de sâmbătă seara. A avut coronavirus și cadrele medicale care au dus-o vineri cu salvarea sunt acum în izolare. Ea a fost intubată, am stat câteva zile, am așteptat, am crezut că își revine, dar în final a decedat. Între timp și sotul a fost internat, chiar cu o zi sau două întaintea femeii. Avea probeme medicale, făcea dializă. S-a agravat și starea lui și a murit azi dimineață (n.r.: luni). Era suspect”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Dorin Cioabă.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni seară, decesul femeii. Detalii AICI.

Panică în comunitatea romă din Sibiu

Dorin Cioabă spune că persoanele de etnie romă care locuiesc pe strada Grâului sunt extrem de speriate. Oamenii au intrat în contact cu familia Mihuțescu, iar acum se tem pentru familiile lor. Regele spune că autoritățile nu fac nimic pentru ei, deși situația este cunoscută.

„Ei locuiau pe Grâului, care este o zonă populată de romi, au curți comune. Unii au intrat în contact cu ei, că nu au știut că sunt bolnavi. Autoritățile nu fac nimic, nu a venit nimeni să îi întrebe… Ar trebui testați oamenii care au intrat în contact cu ei. Pentru că și ei au intrat, la rândul lor, în contact cu alții. Autoritățile ar trebui să facă o anchetă, să vadă de unde au plecat, să vadă pe cine izolează, pe cine internează. Avem cazul unei familii care se simte foarte rău, că a intrat în contact cu familia Mihuțescu. Au sunat la salvare și le-au zis că nu au ce să le facă. Plânge omul la telefon să îl interneze și nu se ia nicio măsură. De familie, nu mai zic. Nu le dau morții acasă, nu pot să îi înmormânteze cum trebuie. Le este teamă și lor pentru copiii lor”, a mai declarat Dorin Cioabă.

Potrivit acestuia, Gogu Mihuțescu avea în jur de 70 de ani, iar soția acestuia aproximativ 68.

În dimineața zilei de luni, Dorin Cioabă a făcut un apel public și le-a solicitat autorităților să testeze persoanele de etnie romă din Sibiu, care au intrat în contact cu persoanele decedate. Detalii AICI.