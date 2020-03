Ciprian Faraon – IMMpact: Cerem de la autoritățile locale o șansă în plus ca să trecem peste aceste momente dificile

Ciprian Faraon, președintele executiv al Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Sibiu – IMMpact, propune Consiliului Local Sibiu o serie de măsuri care ar ajuta real mediul de afaceri local ca să facă față acestei crize provocată de pandemia de coronavirus, prin scăderea unor taxe și impozite care se reflectă în bugetul firmelor și sibienilor.

Redăm mai jos scrisoarea deschisă a Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Sibiu – IMMpact către Consiliul Local Sibiu:

Doamnelor si domnilor consilieri locali,

Contextul actual, dar si viitor, este sumbru pentru mediul de afaceri sibian, si nu numai. Încercăm un optimism moderat, însă cei angrenați în activități antreprenoriale înteleg că situația lor nu este deloc bună. O simt și salariații. Nimeni nu se aștepta la o asemenea dimenisune a crizei, generată fiind de pandemia COVID-19. Cele mai multe întreprinderi mici și mijlocii (IMM), cu precădere afaceri locale, românești, au, și vor mai avea, foarte mult de suferit. Vom avea cu siguranță multe firme mici care nu vor supraviețui. Dacă am fi făcut la sfarșitul anului 2019 un test de stres, în ceea ce privește IMM românești, analizând abilitatea financiară a acestora să facă față unei noi crize, COVID 19 generând, se pare, o situație fără precedent, mult mai amplă decât cea din 2008-2009, am fi înțeles foarte repede situația în care ne regăsim. Un procent seminificativ, majoritar, din IMM românești nu ar fi trecut acest test. Nu pentru că ar fi vina exclusivă a acestora , admitem și erori de management sau abuzuri din partea antreprenorilor, însă împovărarea firmelor cu taxe și impozite de tot felul, lipsa unor măsuri economice coerente, la nivel național, prezența nestingherită a concurenței neloiale, a lipsei de forță de munca, anterior COVID-19, care a generat o scumpire a celei existente, în condiții de prețuri ale bunurilor și serviciilor crescute cel mult cu marja inflației, toate, au ținut aceste firme la nivel de supraviețuire. Nu au putut să se consolideze, cei mai mulți supraviețuiesc de la o lună la alta, nu au un fond de rezervă consistent.

Venim cu un apel la nivelul autorităților locale să sprijine real mediul de afaceri, prin măsuri care înțeleg să ajute antreprenorii, să le dea o șansă în plus să treacă cu bine prin aceste momente dificile.

Suntem convinși că niciun antreprenor responsabil nu se gândește, în aceste momente, la cum să facă profit, ci cum să supraviețuiască. În lipsa unor măsuri credibile din partea guvernului, fiscale si economice, cel puțin până în prezent, în favoarea mediului de afaceri, cu precădere fața de IMM, cu impact imediat dar si pe termen mediu, cerem sprijinul și înțelegerea autorităților locale. Simplele măsuri luate până astăzi, de amânare a unor taxe ori reducerea altora, la nivel local, fără impact pentru antreprenori, (exemplificăm reducerea taxei hoteliere ori a taxei pe terase), nu produc valoare adăugată firmelor sibiene deoarece lipsesc și vor lipsi clienții, respectiv veniturile generate de acestia.

Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Sibiu propune autorităților locale, pentru anul 2020, următoarele măsuri pentru sprjinirea mediului de afaceri:

Reducerea la 0.2% a impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută în Codul Fiscal, la art. 460 alin. (2) fiind între 0.2% si 1.3%. Consiliul Local Sibiu a stabilit prin HCL 145/2019, această taxă la maximum de 1,3 %. Anularea cotelor adiționale la impozitele și taxele locale pentru persoanele juridice, cele obligatorii prin Codul Fiscal fiind cu până la 50% mai mici față de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local Sibiu

Trebuie înțeles că orice economie în bugetul unei firme, în astfel de momente, poate genera o gură de oxigen.

Reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota minimă prevăzută în Codul Fiscal. art. 458 alin. (1), fiind 0.2%, Consiliul Local Sibiu a stabilit această taxă la 0.5% din valoarea impozabilă a clădirii, ca fiind un minim.

Aceste clădiri sunt fie date în comodat personelor juridice, proprietarii firmelor fiind și proprietarii clădirilor, fie sunt inchiriate, venitul din chirie fiind de asemenea supus impozitării de către ANAF. Din informațiile noastre, multe activități hoteliere, inclusiv apartamente în regim hotelier, sunt desfășurate în clădiri aflate în proprietatea personelor fizice. Această activitate este larg răspândită la nivelul Sibiului, foarte mulți antreprenori investind în unități de cazare.

Suspendarea taxei privind eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități.

Exemplificam, fara a ne referi doar la acestea: grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive. Sibiul este un oras cu destinație turistică, destul de multe firme mici s-au profilat pe astfel de activități. În contextul COVID-19, chiar și în situația ridicării stării de urgență, aceste activități vor avea de suferit, cel puțin până la sfârșitul anului. Turișitii, dar și consumatorii locali, vor fi reținuți în a consuma serviciile restaurantelor ori a unitaților de cazare, dificultatea proprietarilor de astfel de firme rămânând foarte ridicată.

Reducerea taxei pe publicitate de la maximum 3% prevăzut prin Codul Fiscal, și votat de Consiliul Local Sibiu, la minimum prevăzut prin lege, respectiv la 1%

Acest demers, coroborat și cu o reducere a tarifelor firmelor de publicitate, va încuraja consumul de publicitate al firmelor, astfel încât, treptat, activitățile antreprenoriale să fie reluate. Întelegem că astfel de măsuri vor impacta semnificativ bugetul municipiului Sibiu, pentru anul 2020, însă vă invităm la rațiune. Fără mediul de afaceri sau diminuarea semnificativă a acestuia, bugetul municipiului va fi afectat pe termen mediu si lung. Efectele vor fi în lanț, lipsa veniturilor se va resimți inițial la antreprenori, mai apoi la salariați, parte a comunității sibiene, și în final în intreg bugetul municipalității.

Puteți reprioritiza proiectele anunțate pentru acest an, concentrați-vă atenția pe mediul de afaceri și implicit pe comunitatea sibiană, sprijinindu-i. Sibiul este un caz fericit, are la dispoziție pentru anul 2020 un buget considerabil, e drept construit (și) dintr-un excedent reportat din anii anteriori. Luând aceste măsuri, le oferiți o șansă în plus tuturor, antreprenorilor să supraviețuiască, salariaților să-și securizeze un venit, păstrându-și locurile de muncă.

În speranța că veți găsi aceste măsuri oportune și aplicabile,

Vă mulțumim.

Ciprian FARAON,mba

Președinte Executiv

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Sibiu – IMMpact

ciprian.faraon@immpact.ro