Panică în Turnișor – Rudele femeii moarte de coronavirus se plimbă nestingherite prin cartier

Panică în această dimineață în Turnișor. Mai mulți sibieni au înmărmurit când l-au văzut la o bancă din cartier pe fiul femeii rrome care a murit luni de COVID – 19. Oamenii spun că se așteptau ca autoritățile să-i pună în carantină pe toți cei care au avut contact apropiat cu femeia, iar fiul său este unul dintre ei.

Mai mulți sibieni au văzut prin oraș rudele femeii moarte de COVID 19

O sibiancă revoltată a scris un mesaj pe adresa redacției Ora de Sibiu. Aceasta l-a văzut în oraș și pe nepotul soților Mihuțescu.

„L-am văzut pe nepotul soților Mihuțescu. Era la bancă azi dimineață, în jurul orei 10:30. Eu eram peste drum, la magazin. Am vorbit și cu un reprezentant al băncii, am sunat și la DSP și mi-a răspuns o doamnă, care mi-a zis să sunăm la ISU. Înainte de asta, m-au redirecționat de la o persoană la alta. Ultima discuție am avut-o cu o femeie, medic la DSP, care mi-a spus că nu are ce să facă, să sunăm la 112, că izolarea nu e obligatorie, e doar o recomandare”, a scris femeia, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Alți cititori Ora de Sibiu spun că l-au văzut pe fiul soților Mihuțescu cu mașina prin oraș și chiar și la un magazin din cartier, unde făcea cumpărături.

Regele rromilor acuză autoritățile că nu au luat măsuri

Regele Dorin Cioabă confirmă faptul că rudele soților Mihuțescu se plimbă nestingherite prin cartier și spune că autoritățile au intervenit târziu, abia după ce presa a scris despre decesele din comunitatea rromă.

„M-au sunat oameni și mi-au spus că au sunat la 112 și au explicat că au simptome de COVID – 19 și li s-a zis să stea acasă. Cuscrii lui Gogu Mihuțescu, soț și soție, au sunat de sâmbătă și abia ieri a venit o echipă DSP și până la urmă a fost chemată mașina SMURD și au fost internați la Spitalul Județean cu suspiciune de infecție cu coronavirus”, a declarat Dorin Cioabă pentru Ora de Sibiu.

Ce măsuri se vor lua

Potrivit unor surse de încredere, Direcția de Sănătate Publică urmează să transmită o adresă oficială către Inspectoratul Județean de Poliție prin care va cere punerea în izolare a persoanelor care au intrat în contact cu femeia de etnie rromă, moartă din cauza coronavirusului. Potrivit acelorași surse, cel puțin 20 de persoane din comunitatea rromă, vor fi puse în izolare la domiciliu. O anchetă epidemiologică este în desfășurare.