1 Aprilie, Ziua Păcălelilor – Ce farse își fac sibienii acasă

1 Aprilie 2020 este Ziua Păcălelilor acasă. Chiar dacă ne-am izolat la domiciliu, niște farse reușite ne-ar putea ajuta să îi dam gata pe frați sau surori, pe părinți sau pe partenerul de viață. O glumă bună ne poate aduce oricând zâmbetul pe buze și ne poate face să uităm, chiar și numai pentru câteva clipe, de criza coronavirus.

Care este originea acestei tradiții

Ziua Păcălelilor, este celebrată în multe țări de pe glob, nu numai la noi. Tradiția păcălelilor de 1 Aprilie, când oamenii își fac farse mai mult sau mai puțin stânjenitoare, datează din secolul XVI și a apărut în Franța. Atunci a fost adoptat calendarul Gregorian, care a mutat Anul Nou de la 1 aprilie pe 1 ianuarie. Cei care au continuat să sărbătorească Anul Nou pe 1 Aprilie erau considerați păcăliți.

Ziua păcălelilor acasă

Pe 1 Aprilie, nimeni nu trebuie să se supere iar tradiția de a le face farse prietenilor, colegilor sau membrilor familiei, poate merge mai departe, chiar dacă stăm acasă. Desigur, farsele alese trebuie să fie amuzante și distractive pentru ambele părți.

Cum îi faci o farsă iubitului/ iubitei

Mirela S., în vârstă de 23 de ani, și-a păcălit iubitul încă de la prima oră

„Azi dimineață mi-am amintit că este 1 Aprilie și de obicei îi fac farse prietenului meu în această zi. De data asta am pus colorant alimentar pe robinetul de la baie. Am așteptat să intre la baie și m-am așezat în fața ușii ca să îi aud reacția. S-a speriat când de la robinet a început să curgă apă roșie iar eu m-am distrat copios din spatele ușii. Știu că îmi pregătește și el ceva. Am grijă unde calc astăzi”, ne-a spus amuzată tânăra.

Altă dată, Mirela spune că i-a cusut la manșetă toate șosetele din sertar și când a vrut să se încalțe, iubitul ei nu a putut să-și mai tragă șosetele în picioare. Tot ea, a dat săpunul de mâini cu lac de unghii, făcând astfel imposibilă folosirea acestuia.

Cum să-ți păcălești părinții

Iulian V., de 19 ani, și-a păcălit mama. Tânărul spune că s-a plictisit acasă și a vrut să se distreze puțin.

„Azi dimineață am lipit toate ouale din frigider cu superglue, de suportul din plastic în care le ține mama. I-am cerut să îmi facă o omletă și când a vrut să ia ouă, nu înțelegea ce se întâmplă. A început să bombăne singură în bucătărie. Când m-a auzit chicotind în spatele ei, și-a dat seama că a fost păcălită. Am râs amândoi minute în șir”, povestește Iulian.

Altă dată a lipit ochi din plastic pe toate produsele din frigider, astfel că, atunci când au deschis frigiderul, membrii familiei sale au avut impresia că toate alimentele se holbează la ei.

Cum să-ți păcălești frații sau surorile

Karina și Cristina sunt două surori gemene, în vârstă de 17 ani. Acestea adoră să-și facă farse pe 1 Aprilie.

„Eu am pus pastă de dinți în loc de cremă, între doi biscuiți și am servit-o pe sora mea”, spune Karina. „Dar și ea m-a păcălit. A lipit o monedă de parchet cu bandă dublu-adezivă. Și eu și tata ne-am aplecat să o luăm de jos și n-am putut, pentru că era lipită.”

Dacă mai aveți nevoie de idei de farse vă mai dăm noi. Îndesați hârtie igienică în vârful pantofilor iubitei. Va fi șocată să constate că nu îi mai vin.

Lipiți o bucată mică de scotch pe senzorul de la telecomandă. Așa, îl veți descuraja pe fratele mai mic care are monopol pe telecomanda de la televizor.

Umpleți un pahar cu suc și gelatină, puneți și un pai în pahar. Lăsați gelatina să se întărească peste noapte și oferiți-i tatălui o o băutură răcoritoare.

Dar, nu uitați, scopul păcălelilor trebuie să fie distracția reciprocă. Nu exagerați cu farse deplasate.