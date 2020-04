VIDEO: Sinucidere la Sibiu – Un tânăr s-a aruncat de pe balcon

Scene cumplite la Sibiu. Un tânăr de 32 de ani s-a aruncat de la balconul imobilului în care locuia. Bărbatul a fost găsit zăcând pe asfalt în curte.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani locuia într-un imobil de pe strada Dimitrie Cantemir. El s-a aruncat de la etajul doi, de pe balcon. Din primele informații, pare a fi vorba despre o sinucidere.

„La data de 2 aprilie a.c., în jurul orei 15,00, Poliția Municipiului Sibiu a fost sesizată cu privire la faptul că, în curtea unui imobil de pe strada Dimitrie Cantemir, din municipiul Sibiu, se află un bărbat decedat. Polițiștii au identificat persoana în cauză, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 32 de ani, care ar fi căzut de pe balconul etajului 2 al imobilului în care locuia, echipajul medical prezent la fața locului declarând decesul sibianului după ce manevrele de resuscitare nu au dat rezultat”, a declarat pentru Ora de Sibiu Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Trupul tânărului a fost transportat la SML Sibiu în vederea efectuării necropsiei, iar polițiștii sibieni desfășoară activități pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit decesul.

Imaginile video au fost furnizate de către un cititor Ora de Sibiu.