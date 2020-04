Zeci de elevi de la Colegiul „Goga”, întâlnire pe Skype cu Principele Nicolae al României

Zeci de elevi ai Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu au avut bucuria, în dimineața zilei de joi, să se întâlnească pe Skype cu Principele Nicolae al României. A fost pentru prima dată când nepotul Regelui Mihai a avut o asemenea interacțiune cu elevii din România în cadrul proiectului „Istoria Regalității în școli”.

Întâlnirea moderată de profesorul de istorie Adrian Neamțu a început cu o prezentare a elevului Vlad Miclăuș despre Principesa Ileana, personajul istoric ales cu intenție deoarece din 1924 până în 1948, prin decret, liceul a purtat numele „Domnița Ileana“.

Într-o manieră prietenoasă și deschisă plină de entuziasm și curiozitate, întâlnirea, deși era programată pentru o oră și 30 de minute, s-a dovedit a fi extrem de interactivă încât s-a extins la două ore și 20 de minute. De la Principele Nicolae elevii au învățat despre Regalitate, valori morale, patriotism, devotament și demnitate și totodată au fost curioși să afle și despre rolul acțiunilor sociale, rolul voluntariatului și importanța implicării în comunitate a tinerilor elevi. De real succes o asemenea interacțiune în ciuda situației actuale care nu a împiedicat elevii să-și continue activitățile educaționale.

Poate deloc întâmplător Principele Nicolae s-a născut la 1 aprilie în aceeași zi cu patronul spiritual al colegiului, Octavian Goga.

Principele Nicolae a mărturisit: „Voi trasați direcțiile viitorului nostru, iar pentru asta ar trebui să vă acordăm mai multă atenție. (…) Ma simt încărcat de energie, speranță și inspirație! Ce mă bucur că am făcut-o. Gândirea lor este exact ce ne trebuie pentru viitorul țării si pentru următorul ei pas! Cum zic englezii <<they are a breath of fresh air>>”.