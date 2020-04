Două noi focare de coronavirus în România – Unul e aproape de Sibiu

Duminică, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vizitat mai multe spitale din țară, și a anunțat două noi focare de coronavirus, unul fiind la Constanța, iar celălalt la Brașov.

Momentan, focarul este doar la nivelul cadrelor medicale, în spitale. Există, însă, riscul real să se extindă și la populație.

Ministrul Sănătăţii continuă verificările în teritoriu. La Constan’a, Nelu Tătaru a discutat la faţa locului cu autorităţile locale medicale şi administrative, dar mai ales cu personalul medical implicat direct în actul medical, a informat duminică MS. Sunt verificate circuitele, stocul de echipamente şi medicamente, realizându-se o analiză a nevoilor pentru a se putea interveni operativ pentru limitarea oricăror riscuri.

„Plecările în teritoriu vor fi din ce în ce mai dese, realitatea este alta decât cea de acum două-trei săptămâni pe care o vedeam noi la nivel de minister şi la nivel central. Astăzi am fost la Spitalul de Boli Infecţioase, în zona de carantină de la Techirghiol, am venit la Spitalul Judeţean, am fost la Spitalul Militar de Campanie de pe Stadionul Portul, pregătirile sunt în stadii avansate. La Spitalul de Boli Infecţioase am vorbit cu personalul medical care în realitate au o activitate destul de intensă, dar rutina de zi cu zi a făcut ca patologia să le fie la îndemână, iar tratamentul pe care îl acceptă în acest moment este un tratament cu rezultate destul de bune. . Testările în teritoriu vor fi din ce în ce mai dese.

O să merg peste tot pe unde am depășit 100 de cazuri. Am ales un posibil focar pentru că nu am vrut să mai avem ce e la Suceava. În Constanța avem un aflux mare de cetățeni din afară, este un potențial focar dacă nu avem în vedere măsurile anunțate. Trebuie să avem foarte mare grijă la izolarea și la distanțarea socială. Sunt 77 de cadre izolate la Constanța, confirmați 3 medici și 5 asistenți”, a declarat Nelu Tătaru, la Constanța.

Constanța este unul dintre județele cele mai afectate de epidemia de coronavirus. Până în prezent au fost confirmate 114 cazuri de infectare, dintre care 2 decese. Un medic de familie este în stare gravă. În rândul medicilor există 8 cadre medicale testate pozitiv, potrivit ministrului Tătaru.

„Avem 114 cazuri, avem două decese, avem trei medici afectaţi, avem cinci cadre medii şi personal auxiliar, personalul medical rămâne în prima linie şi rămâne în primă atenţie (…). Avem peste 800 de carantinaţi, în contextul în care am avut şi un aflux de cetăţeni străini în zona Constanţei. La acest moment, avem efectiv în tratament pacienţi cu o simptomatologie medie-moderată, uşor severă, avem un singur pacient care este pe Terapie Intensivă în stare critică, e un medic de familie”, a spus ministrul în timpul unei vizite efectuate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa.

11 cazuri de infectare COVID-19 în rândul personalului sanitar, la Brașov

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Braşov a informat că, duminică, în judeţ există 11 cazuri de infectare COVID-19 în rândul personalului sanitar, dintre care cele mai multe – şapte – la substaţia Codlea a Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Celelalte cadre medicale sunt de la Spitalul municipal din Codlea – două şi de la Spitalul Militar Regina Maria – alte două.

„Cei 11 pacienţi sunt internaţi şi în aceste cazuri au fost stabiliţi contacţii direcţi, care sunt în izolare şi monitorizaţi la domiciliu”, se arată într-o informare a DSP Braşov, scrie Agerpres.

La Secţia Psihiatrie Bolnavi Cronici Zărneşti este în derulare o anchetă epidemiologică, stabilindu-se contacţii direcţi ai pacientului confirmat cu COVID-19 şi recoltându-se probe în vederea testării.

Totodată, DSP Braşov a precizat că, în cazul unei paciente transferată „dintr-o eroare”, de la o secţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă la secţia dedicată pacienţilor cu COVID-19 de la Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie, aceasta având test negativ COVID-19, „s-au respectat toate precauţiunile universale pe timpul transferului şi internării”.

„Din ancheta epidemiologică efectuată în urma acestui incident, pacienta nu este considerată ca fiind contact direct cu un caz confirmat COVID-19 (…) De asemenea, pacientei i-a fost recoltată a doua probă în vederea testării conform Metodologiei INSP”, a mai precizat DSP Braşov.