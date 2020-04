Fiul unei asistente din Sibiu, calificat la Olimpiada Geniilor – El și colegii săi fac viziere

Daniel Marpozan, fiul unei asistente medicale de la Secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu s-a calificat la Olimpiada Geniilor din SUA, alături de alți cinci elevii ai Colegiului Național ”Octavian Goga”.

Sibianul, Daniel Marpozan, a declarat pentru Agerpres, faptul că mai multe echipe de robotică din țară au început să lucreze la confecționarea de piese pentru echipamentele de protecție ale cadrelor medicale și nu numai.

„Am văzut foarte multe articole in care era scoasă in evidenţă lipsa acestor viziere, aşa că ne-am gândit să ajutăm şi noi cum putem. În plus, am văzut o mobilizare a multor oameni atât în Sibiu, cât şi in alte părţi, fapt ce ne-a determinat să ajutăm şi noi. Cunosc foarte multe echipe de robotică din cadrul competiţiei First Tech Challenge care lucrează toată ziua la producerea vizierelor. Ajutăm cadrele medicale şi nu numai deoarece avem posibilitatea şi simţim că în acest moment este nevoie de sprijin mai mult decât oricând”, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Daniel Marpozan.

Daniel face parte din echipa Herotech calificată pentru a doua oară la Olimpiada Geniilor din SUA. Herotech a reuşit în 2019 să obţină medalii de aur şi argint la Olimpiada Geniilor din SUA, elevii fiind ajutaţi de sponsori ca să participe la concurs. Acum, cei şase liceeni s-au mobilizat să ajute şi ei la rândul lor şi au renunţat la o parte din banii primiţi ca să-i sprijine pe cei din linia întâi.

„Şi noi la rândul nostru am fost ajutaţi de foarte multe ori, de aceea ne-am gândit că e rândul nostru să dăm o mână de ajutor comunităţii. În plus, suntem calificaţi şi în acest an la Olimpiada Geniilor din SUA, însă nu vom putea participa, aşa că o parte din sponsorizarea primită pentru această competiţie o putem folosi în acest scop. Avem două imprimante 3D care de o săptămână funcţionează non-stop, însă materialele precum folia transparentă sau filamentul PET încep să nu se mai găsească la noi în ţară”, a explicat Daniel Marpozan.

Cei şase liceeni sibieni – Daniel Marpozan, Codrin Muntean, Alexandru Rădac, Sebastian Bleaja, Daniel Vişa şi Radu Fleşar – le mulţumesc tuturor celor din linia întâi.

„Mesajul nostru pentru cei din linia întâi: dorim să le mulţumim medicilor, asistentelor, celor de la ISU, Poliţie şi tuturor celor ce se află în linia întâi în această perioadă. Le mulţumim ca fac asta pentru noi şi îi încurajăm să fie optimişti, deoarece vor veni şi zile mai bune! Multă sănătate şi putere de muncă tuturor”, a spus Daniel Marpozan.

Echipa Herotech a reuşit până în prezent să realizeze aproximativ 200 de suporţi de viziere. Cei şase elevi au obţinut locul I în acest an la două concursuri care au avut loc la Timişoara şi Alba Iulia şi şi-au propus să participe la Summitul Mondial al Roboţilor, programat să aibă loc în luna octombrie la Aichi în Japonia.