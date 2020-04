Șeful Inspectoratului Școlar Sibiu nu stă în vacanță – Ajută pe cei nevoiași și se implică în acțiuni caritabile

Șeful Inspectoratului Școlar General, inspectorul Alexandru Dumbravă, nu stă vacanță. Acesta este implicat în acțiuni caritabile și le duce alimente celor care au mai mare nevoie în aceste zile.

Deși școlile sunt închise, inspectorul – șef Alexandru Dumbravă este la fel de ocupat. Se implică activ în organizarea unor acțiuni caritabile împreună cu colegii săi, dar dă curs și invitațiilor venite din partea altor sibieni care vor să ajute.

Săptămâna trecută, Alexandru Dumbravă a distribuit pachete cu alimente la Hosman, la Nucet și în cartierele mărginașe ale Sibiului, unde locuiesc familii nevoiașe, cu mulți copii. Inspectorul Dumbravă este discret și nu vorbește prea mult despre acțiunile caritabile la care participă. L-am recunoscut însă în mai multe fotografii postate de alți sibieni pe rețelele de socializare.

„Da, așa este. Am luat parte la toate aceste acțiuni dar nu îmi place să mă laud cu asta. Săptămâna trecută am fost invitat de niște sibieni cu care am mers la câteva zeci de familii ca să le ducem alimente. Oamenii au primit pachete generoase cu alimente de bază. Am vizitat vârstnici din satul Nucet dar am fost și la Hosman și la marginea Sibiului, unde trăiesc multe familii, cu copii mici, fără posibilități materiale. Îmi place să mă implic și să ajut atunci când pot”, a spus Alexandru Dumbravă pentru Ora de Sibiu.

Sursa foto: Facebook Alina si Sorin Huciu

Deși în această perioadă suportăm multe restricții și trecem prin criza sanitară provocată de coronavirus, oamenii stau aproape unii de alții și întind o mână de ajutor celor aflați în nevoie.

„Eu cred că aceste acțiuni umanitare pot fi prezentate doar în scopul de a fi un exemplu pentru cei care vor și pot să ajute. Vom trece și peste această perioadă grea împreună”, a mai spus șeful IȘJ Sibiu.

Bucuria celor care au primit alimentele a fost fără margini, mai ales că unii dintre ei sunt în vârstă și se deplasează greu sau sunt imobilizați la pat.

Inspectorul Alexandru Dumbravă și voluntarii care au distribuit alimentele au respectat toate regulile de distanțare socială și s-au dus la casele oamenilor, echipați cu măști și cu mănuși.