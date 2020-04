Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a primit 2.000 de viziere

Echipamentele de protecție pentru personalul medical aflat în prima linie sunt esențiale în acest moment de criză provocată de COVID 19.

Astfel, printr-o mobilizarea extraordinară, școala de programare Code Master a realizat un prototip de vizieră care a fost agreat de specialiștii Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, iar duminică, au fost livrate 2.000 de bucăți.

Vizierele au fost realizate și cu sprijinul financiar al companiei Continental Sibiu, care s-a implicat activ în acțiuni de responsabilitate socială în această perioadă, fiind printre primele companii care au donat o sumă considerabilă Fundației Comunitare în cadrul campaniei Un spital + o comunitate.

Procesul de asamblare a vizierelor a fost posibil prin implicarea voluntară a mai multor angajați Continental Sibiu, dar și a altor persoane care și-au dorit să contribuie la protejarea sistemului medical și sanitar în lupta cu noul coronavirus.

„Personalul medical din prima linie va fi de azi mai protejat în fața coronavirusului, mulțumită donației de viziere pe care cei de la Code Master și Continental Sibiu au făcut-o Spitalului Județean. Sunt profund impresionată de valul de sprijin venit din partea tuturor celor care își doresc să-i ajute pe cei care se luptă pentru sănătatea noastră, dar și a lor. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și mai ales pentru faptul că ați ales să ne fiți alături!” a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Ni se pare firesc să ne implicăm în comunitatea din care facem parte de mai bine de 15 ani, iar astfel de acțiuni reflectă valorile companiei. Atunci când comunitatea trece printr-o perioadă critică și are nevoie de noi, îi răspundem cu solidaritate. Ne bucurăm că angajații noștri împărtășesc valorile Continental și că am reușit împreună să contribuim semnificativ la lupta contra COVID-19”, a declarat Lăcrămioara Dărăban, Head of Human Relations Continental Sibiu.

Viziera creată de Code Master împreuna cu alți voluntari este pe lista echipamentelor de protecție omologate și în alte țări care luptă împotriva coronavirus și care caută permanent soluții de protecție a personalului medical. Aceasta are un sistem de răbdare și prindere dublă conform cerințelor ISU și oferă protecție pentru toată fața: nas, gură și ochi.

„E momentul ca fiecare dintre noi să dea tot ce e mai bun și să folosim experiența acumulată în scopul recâștigării normalității de a ne putea vedea fără restricții, de a fi alături de cei dragi fără teamă. Îmi doresc ca prin forța exemplului propriu să îi inspir atât pe elevii școlii mele, dar și pe toți cei care pot face ceva, astfel încât să le fim alături celor care azi se luptă neobosiți cu stoparea acestui virus” a declarat Călin Galan, managerul școlii Code Master Sibiu