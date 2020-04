Cazul asistentei din Sibiu hărțuită – Vecin: „Nu am jignit-o, nu am agresat-o! O respect”

Noi detalii în cazul asistentei de pe secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, care acuză că a fost hărțuită. Unul dintre vecinii acesteia spune că nu a jignit-o, nu a agresat-o și nici nu a amenințat-o. „O respect pentru meseria pe care și-a ales-o, îmi pare rău că s-a ajuns aici”, spune vecinul femeii.

Sâmbătă, fiica unei asistente de pe secția Anestezie și Terapie Intensivă a SCJU Sibiu a postat un clip video pe Facebook, și spunea că mama ei a fost „jignită, alungată și discriminată”. DETALII AICI.

Nicu, unul dintre vecini acuzați de hărțuire, a declarat, pentru Ora de Sibiu, că situația nu a fost aceasta și că nimeni nu a amenințat-o pe asistentă, ba din contră, cu toții o respectă.

Situația a stat diferit – Nimeni nu a amenințat-o pe asistentă

„Mie îmi pare rău că s-a ajuns aici. Noi am vrut doar să purtăm un dialog. Nu am jignit-o, nu am amenințat-o, nu am hărțuit-o, nici măcar nu am dat ochii cu ea. Noi am discutat cu soțul asistentei, i-am cerut să vină să purtăm un dialog, după ce soția lui s-a mutat într-un apartament din blocul în care locuim noi. I-am cerut să aleagă răul cel mai mic, dar nu am amenințat pe nimeni. Ea (n.r.: asistenta) este o femeie jos pălăria, îi port tot respectul pentru meseria ei”, spune Nicu, unul dintre vecinii acuzați de hărțuire.

Acesta consideră că s-a făcut din țânțar armăsar și spune că nimeni nu a vrut să o jignească pe asistentă.

„Asistenta locuiește într-o casă la aproximativ 300 de metri de bloc, dar are și aici un apartament în chirie. Ea a venit sâmbătă după amiază cu încă o colegă de la spital ca să locuiască aici. Noi, vecinii, nu am dat ochii cu ele, nici măcar nu le-am văzut când au urcat în bloc. Eu am văzut că a venit cineva cu mașina și atunci m-am dus afară și l-am strigat pe soțul asistentei. El mi-a răspuns cu <<ce vrei, bă?>>, eu i-am zis <<te rog frumos, hai să discutăm, că noi suntem 11 familii aici>>. I-am spus să vină el să locuiască cu familia în apartament și să rămână soția lui la casă, fiindcă există riscul ca noi să ne îmbolnăvim. I-am vorbit frumos. Nouă ne este frică să nu ne îmbolnăvim, avem copii, avem bătrâni în bloc. Nu avem nimic cu asistentele, doar am cerut să rămână ele în casă, iar familia să locuiască în apartament. Atât”, mai spune Nicu.

Vecinul asistentei spune că nimeni nu a înjurat-o și nu a fost vorba de amenințări sau de hărțuire.

„Noi nu am dat ochii cu ele, nu le-am adus injurii. Noi am discutat cu soțul, nu cu ele. Noi nu am amenințat, nu i-am înjosit, nu i-am înjurat. I-am spus <<te rog frumos, hai la bloc și lasă-le pe ele acolo. Daca ele sunt dus-întors la serviciu, există riscul ca noi să luăm virusul mult mai repede>>. Cadrele medicale se protejează, dar iei virusul inevitabil. Noi nu am vrut să anunțăm poliția, fiindcă nu a fost un scandal. Am mers la Primărie și am pus problema acolo. Ei de ce au chemat poliția după patru ore? Dacă era vorba de un scandal, de o hărțuire, trebuia să cheme poliția în acel moment. Dar nu a fost vorba, mă repet, de hărțuire”, mai spune Nicu.

Nicu, vecinul acuzat de hărțuire, spune că regretă această situație și că au fost înțeleși greșit. Ba mai mult, are doar cuvinte de laudă pentru asistentă. „Eu o cunosc de mic copil, nu am avut niciodată o divergență. A ajutat multă lume, e o profesionistă. Eu mi-am cerut scuze de prima oară, nu am vrut să se ajungă aici”.

Ce spune primarul din Loamneș despre această situație

Maria Greavu, primarul comunei Loamneș, a fost contactată de reporterii Ora de Sibiu și a spus că, din ce a discutat cu ambele părți, nu a fost vorba despre amenințări sau hărțuire.

„Lucrurile sunt undeva la mijloc. Eu am avut o discutie cu asistenta încă de vineri, când mi-a spus că vrea sa locuiască într-un apartament din comuna Loamneș. Ea locuiește cu familia într-o casă, cam la 50 de metri, aproape de bloc, dar casa nu e chiar terminată. Se poate locui acolo, însă are încălzire pe lemne. Vineri mi-a zis că ar vrea să se mute la bloc și mi-a zis că <<vecinii se uită albastru>>. Mi-a zis că vrea să locuiască la bloc fiindcă aici are apă caldă, are încălzire. Eu am vorbit și cu oamenii din bloc, nu au fost discuții, nimeni nu s-a certat cu ea. Sâmbătă după masă, când s-a întors de la lucru, a venit cu o colegă de tură. Am înțeles că o vecină a întrebat-o ce face, în rest nu a fost nimic. A intrat în apartament, iar vecinii l-au văzut pe soț și l-au întrebat dacă nu era mai bine ca el să locuiască în bloc cu familia, iar asistenta să rămână la casă. Deci discuțiile au fost între vecini și soț. Eu am tot respectul pentru Alina (n.r.: asistenta), e un om care își face meseria cu vocație, dar probabil și impulsul emoțiilor din spital, a ceea ce a văzut acolo, a făcut-o să fie un pic impulsivă, și poate fiindcă oamenii nu au avut un dialog, nici cu noi, nici cu ea, lucrurile au degenerat.. Însă nu a fost vorba de jigniri. Oamenii spun că nimeni nu i-a zis nimic. E și teama asta… Toată lumea e un pic panicată, dar cred că conflictul a degenerat. Mie îmi pare rău pentru situație. Eu nu cred că cineva și-a permis să îi vorbească urât. Ea este o fire deschisă, săritoare și nu cred că cineva a vrut să o jignească în vreun fel sau să îi facă rău. Îmi pare rău de situație, știu că e un om devodat, dar nici oamenii nu au agresat-o”, a spus primarul din Loamneș.

După această discuție, potrivit primarului din Loamneș, asistenta a hotărât să plece din bloc.