FOTO: Nu toți eroii poartă pelerine – Un tânăr sibian a donat sânge la majorat

Patrick Mitroi este unul din miile de tineri ai Sibiului. Cu vise, cu aspirații, cu planuri. El a împlinit astăzi 18 ani. Însă petrecerea cu prietenii și cu familia a amânat-o pentru mai târziu, în contextul apariției și evoluției pandemiei de coronavirus. Fiindcă nu a vrut să uite această zi, tânărul sibian s-a dus să doneze sânge.

Patrick a avut totuși parte de un majorat de neuitat. O amintire mai pregnantă și mai importantă decât orice petrecere. Pentru că Patrick s-a gândit să își înceapă viața de adult printr-un gest simplu, de omenie și de responsabilitate: a donat sânge pentru prima data în viață.

Tânărul spune că și alți tineri ar putea să doneze sânge, mai ales că în această perioadă dificilă este mare nevoie de donatori.

„Toți membrii familiei mele sunt donatori și am zis că ar fi frumos să respect și eu această tradiție. Azi am împlinit 18 ani și am venit să donez în prima zi când am putut să fac legal acest lucru. Consider că, mai ales acum când majoritatea oamenilor nu vin să doneze pentru că le este frică, este nevoie și îndemn orice tânăr care împlinește vârsta de 18 ani să facă la fel ca mine”, a declarat Patrick Mitroi.

După ce a donat sânge, Patrick a fost sărbătorit pe loc de personalul Centrului de Transfuzie Sanguină, care i-a cântat, împreună cu mama și fratele său, tradiționalul “La mulțí ani”. Emoționat, el a împărțit bomboane personalului medical despre care spune să a fost foarte amabil și foarte bine pregătit. Totodată, tânărul a subliniat că se iau toate măsurile necesare pentru a fi prevenită răspândirea virusului în această perioadă.

„Mă simt foarte bine că am reușit exact astăzi, de ziua mea să donez sânge. Consider că este primul act responsabil pe care noi putem să-l facem în calitate de adulți. De aceea, le recomand tuturor celor care împlinesc în această perioadă vârsta de 18 ani să facă exact ca mine: să sărbătorească majoratul în centrele de donare de sânge”, spune Patrick Mitroi.

„În cadrul tuturor centrelor de transfuzii și spitalelor nevoia de sânge este permanentă, indiferent de contextul epidemiologic. Astfel, chiar și în aceste momente când în centrul atenției se află evoluția noului coronavirus, nevoia de donatori rămâne neschimbată. Fără donatori, nu ar exista viață pentru multe persoane iar donarea de sânge contează enorm. Gestul de azi al lui Patrick este unul deosebit și un exemplu de urmat”, a declarat Decebal Todăriță, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Toți donatorii trebuie să știe că activitatea de donare de sânge este sigură și poate continua fără riscuri, fapt subliniat și de Patrick Mitroi. „În centrele de transfuzii totul e dezinfectat și poți dona în condiții de maximă siguranță. Așa că donează și tu!”, este îndemnul tânărului sibian.

„Niciodată nu poți avea destul sânge când este vorba de sănătatea oamenilor. De aceea ne bucurăm pentru sprijinul pe care cetățenii ni-l dau prin activitatea de donare și îi mulțumim în special lui Patrick Mitroi pentru exemplul de maturitate și implicare pe care l-a dat”, au declarat reprezentanții centrului de Transfuzie Sanguină din Sibiu.