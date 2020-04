FOTO: Doi copii din Avrig, crescuți de tată, îi cer Iepurașului o mașină de spălat – Putem să-i ajutăm

Un avrigean care crește singur doi copii are nevoie de ajutor. Bărbatul vrea să le ofere acestora condiții mai bune de trai și vrea să le construiască o bucătărie. Copiii, în schimb, i-au cerut Iepurașului o mașină de spălat, deoarece tatăl lor le spală hainele cu mâna.

Copiii au fost părăsiți de mama lor

Ovidiu Bolovănică are 42 de ani și de trei ani își crește singur cei doi copii de 7 și 12 ani. Mama copiilor a plecat cu un alt bărbat, fără să se mai uite în urmă.

„Într-o zi pur și simplu n-a mai venit acasă. Se angajase la Tălmaciu, la un gater și, în ziua în care a luat primul salariu, dusă a fost. Și-a găsit un concubin, cu care stă și a mai făcut cu el un copil. Așa m-am trezit că trebuie să cresc singur doi copii. Cel mic încă nu era la școală, avea 4 ani, iar fata, are dificultăți de învățare și merge la o școală specială, la Turnu Roșu”, povestește bărbatul.

Tatăl se ocupă singur de gospodărie

Ovidiu lucrează ca îngrijitor într-un adăpost de câini din Mârșa. Într-o zi obișnuită, acesta se trezește înaintea copiilor și îi pregătește pentru școală. Le dă haine curate și le pune un pachețel cu mâncare. Se duce apoi la adăpost, unde are grijă de 300 de câini. Îi hrănește și le curăță țarcurile. Lucrează la adăpost de aproape trei ani și spune că îi place să îngrijească animale.

Când ajunge acasă, face toate lucrurile pe care le-ar face orice mamă – spală rufe, gătește și îmbăiază copiii. A construit singur o căsuță din lemn dar, deocamdată, cele trei suflete locuiesc în 12 mp. Ovidiu ar vrea să facă o anexă, în care să amenajeze o bucătărie.

„Avem o cameră în care stăm toți trei. Ne-am învățat. Acolo ne spălăm, acolo, mâncăm și acolo dormim. Dar copiii au nevoie de condiții mai bune. Aș vrea să fac o bucătărie pentru ei, tot așa din lemn, cum am făcut și camera în care stăm. Dar când vom avea bani. Acum am avea mare nevoie de o mașină de spălat. Am avut una veche, semi – automată, dar ne-a lăsat și acum încălzesc oale cu apă și spăl de mână”, spune tatăl copiilor.

Copiii și-ar dori o mașină de spălat

Fiica bărbatului, Rebeca, are 12 ani și spune că și-ar dori ca tatăl său să scape de grija spălatului la lighean.

„Poate Iepurașul o să ne aducă o mașină de spălat. Eu așa îmi doresc. Dar nu știu sigur dacă se poate”, spune fata.

Puteți dona în contul tatălui

Cei care au fost impresionați de povestea familiei Bolovănică, și vor să ajute, pot face donații direct în contul tatălui. Contul in lei este deschis pe numele Ovidiu Bolovănică la Reiffesen Bank, cu numarul de cont RO41RZBR0000060020006390.