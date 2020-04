FOTO: Muzeul în aer liber în pandemie – Se lucrează pământul și se fac pregătiri pentru redeschidere

Chiar și în vreme de pandemie, viața în Muzeul în aer liber din Sibiu continuă. A venit primăvara, iar o dată cu ea au început și activitățile menite să păstreze viu cel mai frumos muzeu. Se lucrează pământul, folosindu-se metode arhaice, pomii sunt toaletați, iar animalele și păsările sunt îngrijite pentru a duce în continuare o viață bună. Muzeul Astra îi ține la curent pe sibieni în online și, chiar dacă fizic nu mai pot fi în mijlocul naturii, imaginile reușesc să îi transpună direct acolo.

În această perioadă de criză generată de pandemia de coronavirus, Muzeul în aer liber a fost închis. Sibienii sunt însă la curent cu activitățile din această perioadă, în online, căci viața în muzeu continuă.

„Primăvara aceasta în muzeu e destul de ciudată, și nu mă refer la timp, căci temperaturile sunt normale pentru această perioadă. Noi, ca instituție muzeală, ne continuăm activitățile, în ciuda faptului că muzeul nu mai este deschis publicului. În această perioadă ne ocupăm de munca din spate, cea care nu se vede. (…) Facem tot ce ne stă în putință ca muzeul să fie viu în perioada ce va urma”, spune Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra.

Astfel, în dimineața zilei de joi, a început campania de arat și de semănat pământul din lunca muzeului Astra. Aici vor fi cultivate legume. „Drumul spre (re)deschidere continuă dimineața pe răcoare! Am început campania de arat/semănat ogorul din lunca Muzeului ASTRA. Ca de fiecare dată, folosim metode arhaice – cal și un plug din fier vechi de zeci de ani. Pe acest teren vor fi cultivate legume, iar recolta va fi folosită în atelierele gastronomice organizate la Târgul de țară din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului”, se arată pe pagina de Facebook Muzeul Astra.

O altă inițiativă a fost lansată de Muzeul Astra în drumul spre (re)deschidere și este deja un real succes! Este vorba despre adăposturile pentru rățuștele sălbatice de pe lacul din Dumbrava Sibiului, unde acum păsările locuiesc în siguranță. Adăposturile sunt construite din lemn, au acoperiș și cinci compartimente separate.

„Aveam o problemă cu rațele sălbatice. De obicei ele nu clocesc în același loc. Noi în fiecare an trebuie să dăm foc la stuf, iar fiindcă nu mai pot să își facă cuib acolo, rățuștele vin în acoperișurile noastre cu paie. Un acoperiș cu paie se degradează însă foarte repede. Așa am ajuns să facem aceste două căsuțe, fiindcă nu ne-am dorit să îndepărtăm rațele. O căsuță are cinci compartimente. Până acum, una are trei ocupate, iar cealalta are două. Vrem să mai facem încă două, trei să le obișnuim să clocească în acele căsuțe pe lac”, spune directorul muzeului.

„Avem și șase căprioare în Dumbravă. Aici lucrăm cu cei de la Animal Life. Tot ei au sterilizat și pisicle, iar în această perioadă vine cineva să le dea de mâncare, atât lor, cât și câinilor. Natura e natură, iar noi facem tot ce nă stă în putință ca muzeul să fie cât mai viu în perioada care va urma”, a mai spus Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra.

De asemenea, în această perioadă, au fost toaletați și pomii din muzeu. „În drumul spre (re)deschidere îndepărtăm toate crengile care prezintă risc pentru vizitatori, dar si pentru patrimoniul Muzeului ASTRA. În imagini se observă o nacelă de aproape 20 metri înălțime care facilitează intervențiile de restaurare/ conservare a monumentelor de arhitectură tradițională din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. De asemenea, această nacelă este extrem de necesară pentru lucrări de amenajare peisagistică a vegetației forestiere din Muzeu”, se arată într-o postare pe Facebook.

În perioada aceasta se lucrează și la interioarele monumentelor. „Refacem interioarele și în această perioadă. Activitatea muzeului continuă și sperăm ca până la 15 mai să avem gata lucrările și să fie pregătite pentru când vom deschide muzeul pentru public”, mai spune directorul.

Dacă vă este dor de plimbările prin Muzeul în aer liber, puteți face un tur virtual. Detalii AICI.