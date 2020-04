Vicepremierul Raluca Turcan a constatat că șantierul pe autostrada Sibiu – Pitești înaintează „în ritm alert”

Lucrările la tronsonul Sibiu – Boița al autostrăzii Sibiu – Pitești continuă în ritm alert, potrivit constatării făcute de vicepremierul Raluca Turcan joi, după o vizită efectuată pe şantier.

„Accelerarea proiectelor de infrastructură este una dintre priorităţile asumate de Guvern, iar îndeplinirea obligaţiilor în această perioadă reprezintă o provocare suplimentară căreia trebuie să îi facem faţă. Am verificat, în sensul celor de mai sus, şantierul tronsonului I (Sibiu-Boiţa) al autostrăzii Sibiu-Piteşti şi am constatat că, la o săptămână de la deschidere, ritmul lucrărilor continuă să fie alert. Se realizează excavaţii, lucrări de organizare de şantier şi alte tipuri de intervenţii iar eforturile constructorului sunt de a respecta termenele. Promisiunea primelor suprafeţe de asfalt undeva anul viitor este optimistă şi mă bucură că firma constructoare are astfel de ambiţii”, afirmă Raluca Turcan, într-un comunicat transmis AGERPRES.

De asemenea, Raluca Turcan, care este şi preşedintele organizaţiei judeţene PNL Sibiu, subliniază că proiectul acestei autostrăzi este vital pentru economia ţării şi că îi va acorda o atenţie specială. „Voi monitoriza cu mare atenţie, împreună cu ceilalţi colegi din Guvern, evoluţia tuturor marilor proiecte, însă şantierului Sibiu-Boiţa, unul de maximă importanţă pentru România, aflat pe teritoriul judeţului Sibiu,îi voi acorda o atenţie specială. Autostrada Sibiu-Piteşti este vitală pentru economia ţării şi a fost promisă românilor de prea multe ori pentru a ne mai permite întârzieri”, a mai spus vicepremierul, potrivit comunicatului menţionat.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, pe 30 martie, ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 1 al secţiunii 1, Sibiu – Boiţa, din cadrul autostrăzii Sibiu – Piteşti, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).

Contractul de proiectare şi execuţie pentru acest lot, cu o valoare de 612,64 milioane de lei, fără TVA, a fost semnat în data de 14 aprilie 2019, între CNAIR şi Compania Porr Construct SRL.

Potrivit prevederilor contractului, a fost stabilită o perioadă de 12 luni pentru proiectare, 36 de luni ca perioadă de execuţie a lucrărilor şi 120 de luni perioadă de garanţie.