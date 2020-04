VIDEO – FOTO: Un medic de la SMURD Sibiu s-a dus să ajute medicii din Italia, în lupta cu coronavirus

O echipă de 15 medici și asistenți medicali români, a fost mobilizată în Italia, pentru a ajuta în lupta împotriva coronavirusului.

Medicii români fac voluntariat în Italia

Personalul medical român, selectat pe bază de voluntariat, va lucra la Lecco. Ajutorul oferit este coordonat prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.

Maiorul Stroescu vrea să ajute în lupta cu COVID 19, în Italia

Maiorul sibian, Joe Stroescu, este șeful delegației medicale SMURD în Italia.

„Mă numesc Joe Stroescu. Vin din România, împreună cu alți 14 medici, suntem 15 în total. Am venit aici pentru a ajuta poporul italian în aceste momente dificile. Am lăsat în urmă familiile noastre dar am venit aici pentru a ajuta familia Uniunii Europene. Nu contează că suntem români sau italieni, naționalitatea nu e importantă în astfel de momente. Trebuie să lucrăm împreună”, a declarat maiorul Joe Stroescu, la scurt timp după ce a ajuns în Italia.

Maiorul Stroescu este susținut de colegii de la Sibiu

Colegii maiorului Stroescu sunt mândri de acesta și îl așteaptă cu bine acasă.

„Cu respect și admirație, îl susținem pe colegul nostru maior Stroescu Joe, Șef Centru Operațional în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență cpt. Dumitru Croitoru al județului Sibiu, care zilele acestea se află în misiune în Italia alături de echipa de medici și asistenți medicali sosiți în sprijin din partea României”, au scris colegii lui Joe Stroescu, pe pagina ISU Sibiu.

Echipa de medici și asistenți medicali români, selectată pe bază de voluntariat, va lucra timp de 14 zile în Italia, pentru a ajuta în lupta împotriva coronavirusului.