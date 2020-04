FOTO: Cu Dacia 1300 la plimbare prin New York-ul pustiit de pandemie – Imaginile sunt virale

Fotografiile postate pe Facebook de un român stabilit în America au devenit virale. Bărbatul este mare iubitor de Dacii și și-a fotografiat îndrăgitul automobil în centrul New York-ului, care este acum pustiit de pandemie.

Însoțite de mesajul „Oraşul care nu doarme niciodată, trage un pui de somn”, fotografiile postate de Eduard Pălăghiţă au fost realizate în centrul New York-ului pustiu cu o Dacie 1300 fabricată în 1977, adusă de român peste Ocean. Dacia „made in Romania” este înmatriculată la New York și este se pare și singura din metropola americană. Românul se mândreşte cu ea de fiecare dată când are ocazia şi spune că merge ca unsă, deşi are peste 40 de ani vechime.