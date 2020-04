VIDEO Se lucrează de zor pe șantierul lotului Sibiu – Boița

„Accelerarea proiectelor de infrastructură este una dintre prioritățile asumate de Guvern, iar îndeplinirea obligațiilor în această perioadă reprezintă o provocare suplimentară căreia trebuie să îi facem față. Am verificat șantierul tronsonului I (Sibiu-Boița) al autostrăzii Sibiu-Pitești și am constatat că, la o săptămână de la deschidere, ritmul lucrărilor continuă să fie alert. Se realizează excavații, lucrări de organizare de șantier și alte tipuri de intervenții iar eforturile constructorului sunt de a respecta termenele. Promisiunea primelor suprafețe de asfalt undeva anul viitor este optimistă și mă bucură că firma constructoare are astfel de ambiții. Voi monitoriza cu mare atenție, împreună cu ceilalti colegi din Guvern, evoluția tuturor marilor proiecte, însă șantierului Sibiu- Boița, unul de maximă importanță pentru România, aflat pe teritoriul județului Sibiu, ii voi acorda o atenție specială. Autostrada Sibiu-Pitești este vitală pentru economia țării și a fost promisă românilor de prea multe ori pentru a ne mai permite întârzieri”, a menționat Turcan.