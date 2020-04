FOTO: Ajutor pentru cei doi copii din Avrig crescuți doar de tată – Împreună le-am luminat sărbătorile

Ora de Sibiu vă prezenta săptămâna trecută povestea tatălui din Avrig care își crește singur cei doi copii de 7 și 12 ani. De atunci, lucrurile s-au schimbat. Copiii au primit de la Iepuraș exact ce și-au dorit, o mașină de spălat. Acum, tatăl lor nu va mai fi nevoit să le spele hainele la lighean și visează deja la o căsuță adevărată, în care copiii săi să crească frumos. Cel mai mult a contat ajutorul comunității. Sute de oameni s-au interesat de soarta familiei din Avrig, după articolul publicat de Ora de Sibiu.

Citește și: https://www.oradesibiu.ro/2020/04/09/foto-doi-copii-d…utem-sa-i-ajutam/ ‎

Povestea copiilor crescuți doar de tată a atins multe inimi

Câțiva avrigeni inimoși au început timid o acțiune caritabilă. Și-au rugat prietenii ca, înainte de sfintele Paști, să doneze cât pot pentru un tată nevoiaș care își crește singur cei doi copii, după ce mama lor a plecat fără să se uite în urmă. Acesta avea nevoie de o mașină de spălat, deoarece cea veche se stricase. Copiii și-au pus speranțele în Iepuraș.

Fiica bărbatului, Rebeca, are 12 ani și spunea acum o săptămână că și-ar dori ca tatăl său să scape de grija spălatului la lighean.

„Poate Iepurașul o să ne aducă o mașină de spălat. Eu așa îmi doresc. Dar nu știu sigur dacă se poate”, spunea atunci fata.

Povestea lor, prezentată de Ora de Sibiu, a atins imediat inimile oamenilor. Avrigenii s-au strâns în jurul celor trei și așa s-a închegat o mică comunitate de oameni care voiau să ajute. Ovidiu Bolovănică, tatăl de 42 de ani, nici n-a sperat vreodată la așa reacții din partea oamenilor din jurul său.

„Nu m-am așteptat să vrea atât de mulți oameni să mă ajute. Le mulțumesc din suflet”, a mărturisit bărbatul pentru Ora de Sibiu.

Avrigenii s-au oferit să ajute

Liviu Răduțiu, unul dintre avrigenii care îl ajută pe tatăl singur, a făcut o pagină pe care comunică cu cei care au donat.

„Banii pentru mașina de spălat au reușit sa fie strânși, însă Ovidiu nu are cele necesare pentru a asigura apă mașinii de spălat, o scurgere și așa mai departe, însă cu ajutorul unor persoane cu suflet mare care au decis sa se implice în acest caz, s-au găsit materialele necesare cum ar fi țevi și multe altele. Vă mulțumim! Astăzi am fost la Ovidiu să vedem exact locul în care stă, terenul, să vedem cum reușim să îl ajutăm cât mai mult. Vă spun că am rămas surprins că în umila lui căsuță, care stă să cadă, curățenia era la locul ei pentru un tată care își întreține singur copiii și muncește în acelați timp„, a scris Liviu Răduțiu pe Facebook.