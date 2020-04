Festivalul Tomorrowland a fost anulat din cauza coronavirusului

Este oficial. Festivalul Tomorrowland a fost anulat din cauza noului coronavirus. Organizatorii au făcut anunțul printr-o postare pe Facebook.

După multe zvonuri și incertitudini referitor la derularea marilor festivaluri din lume, organizatorii Tomorrowland au anunțat că ediția din acest an a fost anulată, în contextul pandemiei de coronavirus. Guvernul belgian a anunțat că nu vor avea loc evenimente până la data de 31 august 2020, scrie We Rave You.

În timp ce întreaga lume luptă împotriva răspândirii coronavirusului și în unele țări se vede deja o scădere a infecțiilor, motiv pentru care, până astăzi, soarta festivalului Tomorrowland nu era încă decisă. Ultra Music Festival Miami a fost primul festival care a fost afectat de virus, iar mai târziu EDC Las Vegas. Acum și cel de-al treilea festival important a fost lovit de covid-19.

Într-o conferință de presă organizată miercuri, guvernul belgian a anunțat că nu vor avea loc evenimente majore până pe 31 august 2020. Întrucât Tomorrowland are loc în ultimele două weekend-uri din luna iulie, acest lucru a necesitat amânarea festivalului până în 16 – 18 iulie și 23 – 25 iulie 2021.

Încă nu există informații despre ce se va întâmpla cu biletele achiziționate pentru ediția din acest an. Organizatorii Tomorrowland spun însă că, zilele următoare, cumpărătorii vor primi informații suplimentare. Cert este că biletele sunt valabile pentru ediția de anul următor.

Sursa: We Rave You